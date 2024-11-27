МИД Германии опроверг закрытие бюро Первого канала в Берлине

МИД Германии опроверг закрытие корпункта Первого канала в Берлине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Германия не закрывала бюро Первого канала в Берлине, а аккредитованные российские журналисты могут продолжать свою работу в стране, передает РИА «Новости». Вагнер подчеркнул, что правительство ФРГ не принимало решений о закрытии корпункта и назвал российские утверждения неверными. Он заверил, что российские журналисты могут свободно работать в Германии.

По словам Вагнера, на территории Германии аккредитованы и другие российские журналисты. Хотя санкции Евросоюза запрещают вещание некоторых российских телеканалов и СМИ в ЕС, это не распространяется на их работу в принципе. Он предположил, что ситуация с визовыми вопросами может быть связана с местными земельными нормативами, регулирующими нахождение в ФРГ.

Вагнер также осудил меры, предпринятые Россией в ответ на предполагаемое закрытие корпункта, в частности высылку журналистов ARD. Он выразил сожаление по поводу зеркальных мер со стороны РФ. Представитель МВД ФРГ не смог уточнить подробности о возможной высылке российских журналистов из страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали сотрудникам уехать из страны, а в ответ МИД обязал немецких журналистов ARD покинуть Россию. В то же время сообщалось, что Россия готова аккредитовать журналистов немецкой медиагруппы ARD после возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине.