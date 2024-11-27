МИД обязал немецких журналистов ARD покинуть Россию

МИД России предписал журналистам ARD покинуть страну

Tекст: Дмитрий Зубарев

Немецким журналистам из издания ARD предписано покинуть Россию и сдать свои аккредитационные удостоверения, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге, передает РИА «Новости». Это решение принято как зеркальная мера в ответ на закрытие властями Германии корпункта российского Первого канала.

Захарова подчеркнула, что данное решение связано с недружественными действиями официального Берлина по отношению к российским корреспондентам. Она уточнила, что немецкие журналисты получили указание сдать аккредитационные удостоверения и покинуть территорию России в установленные сроки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине после сюжета о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука и предписали сотрудникам уехать из страны, а МИД России пообещал ответить на это решение.