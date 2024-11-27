Германия закрыла бюро Первого канала в Берлине

Tекст: Александра Юдина

Власти Германии закрыли немецкое бюро Первого канала и обязали сотрудников Ивана Благого и Дмитрия Волкова покинуть страну, передает РИА «Новости».

Решение связано с репортажем о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука, который подозревается в подрыве на газораспределительной станции в Калининграде.

По словам Благого, Гайдук пытался ввезти в Россию взрывчатку и дело возбуждено по статьям «Контрабанда взрывчатых веществ» и «Террористический акт». Съемочная группа работала в Гамбурге, где Гайдук проживал и встречался с куратором из украинских спецслужб.

Спикер МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что Россия готовит ответные меры на закрытие бюро. «Сегодня будут объявлены ответные меры», – заверила она.

Ранее в ноябре ФСБ России задержала Гайдука, прибывшего из Польши в Калининградскую область для совершения диверсии на энергетическом объекте, в его автомобиле нашли взрывчатку.