Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние ёлки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.0 комментариев
Германия закрыла бюро Первого канала в Берлине
Власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали сотрудникам уехать из страны после сюжета о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука.
Власти Германии закрыли немецкое бюро Первого канала и обязали сотрудников Ивана Благого и Дмитрия Волкова покинуть страну, передает РИА «Новости».
Решение связано с репортажем о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука, который подозревается в подрыве на газораспределительной станции в Калининграде.
По словам Благого, Гайдук пытался ввезти в Россию взрывчатку и дело возбуждено по статьям «Контрабанда взрывчатых веществ» и «Террористический акт». Съемочная группа работала в Гамбурге, где Гайдук проживал и встречался с куратором из украинских спецслужб.
Спикер МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что Россия готовит ответные меры на закрытие бюро. «Сегодня будут объявлены ответные меры», – заверила она.
Ранее в ноябре ФСБ России задержала Гайдука, прибывшего из Польши в Калининградскую область для совершения диверсии на энергетическом объекте, в его автомобиле нашли взрывчатку.