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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    5 ноября 2026, 09:22 • Новости дня

    Задержанные в Турции россиянки могли стать жертвами обмана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские гражданки, задержанные в Турции по обвинению в нарушении морали, могли оказаться жертвами обмана при трудоустройстве или международной преступной группировки, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах задержанные оказались в ночных клубах Анкары, а также подверглись ли они обману или вовлечению в преступную деятельность, сказал собеседник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские дипломаты сообщили о задержании 34 гражданок России в ночных клубах Анкары. Источник сообщил о решении турецких властей депортировать задержанных по обвинению в нарушении морали россиянок. Задержанные россиянки работали танцовщицами в клубах.

    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали

    В ночных клубах Анкары задержали 34 россиянки за нарушение морали

    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские дипломаты принимают меры для обеспечения консульского доступа к 34 гражданкам России, которые были задержаны турецкой полицией в ходе рейдов по ночным клубам Анкары, сообщили в российском посольстве в этой стране.

    Задержание произошло 23 октября в результате полицейских рейдов в ночных клубах «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». Турецкие власти обвинили 34 гражданки России в нарушении морали и общественной безопасности, цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

    «По поступающим данным, мобильные телефоны изъяты, но предоставлена возможность держать связь с родственниками по стационарному телефону. В предстоящий период планируется заседание суда, по итогам которого будет принято решение об их дальнейшей судьбе», – добавили в пресс-службе дипмиссии.

    В настоящее время россиянки находятся в депортационном центре «Акюрт» в Анкаре, их интересы представляет турецкий адвокат. Российское посольство предпринимает меры для прояснения причин ареста и условий их содержания, а также обещает оказать соотечественницам необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генеральное консульство в Стамбуле анонсировало высылку на родину двоих задержанных турецкой полицией граждан России. В 2024 году посольство России в Тунисе сообщило о содержании под стражей 11 туристов без выдвижения обвинений.

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    4 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов
    Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов
    @ Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автор хита 90-х «Я убью тебя, лодочник» Алексей Лебединский, испытывающий финансовые трудности в США, подрабатывает ведущим игры «Мафия» и продает автографы.

    Участие в вечере с 58-летним артистом стоит 50 долларов, также он вместе с женой продает фотографии с автографами в жанрах «ню», природы и уличной съемки, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    Лебединский готовится к первому за 10 лет выступлению в США. Организаторы надеются собрать 50 зрителей, однако пока продали менее половины билетов. Чтобы заполнить зал, они повторно связываются с теми, кто интересовался концертом. Сам певец рассчитывает заработать около 9 тыс. долларов.

    Артист живет в США с 2014 года. Из-за приступов паники в толпе он почти перестал выступать, а игры в «Мафию» помогают ему справляться со страхом общения. По данным местного реестра, жилье, где он проживает с двумя другими людьми, на него не оформлено, а в 2024 году его жена сдавала комнату ради дополнительного дохода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе покинувший Россию музыкант Алексей Лебединский оформил инвалидность в США из-за тяжелого психического расстройства и приступов паники.

    Бывшая жена артиста рассказывала в 2024 году о его жизни с бездомными в США. А общественники потребовали проверить музыканта на экстремизм из-за публичных высказываний.


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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 21:29 • Новости дня
    После двух голов Батракова за «Галатасарай» на стадионе включили «Калинку»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Русская народная песня «Калинка» прозвучала после каждого из двух голов российского полузащитника Алексея Батракова в матче футбольной Лиги чемпионов с немецким «Штутгартом».

    Встреча четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов проходит во вторник в Стамбуле. Российский футболист Алексей Батраков открыл счет на 11-й минуте, а на 15-й удвоил преимущество «Галатасарая», оформив свой первый дубль за турецкую команду, передает РИА «Новости».

    После обоих голов Батракова на стадионе включили «Калинку».

    Россиянин перешел в «Галатасарай» 20 августа из московского «Локомотива», подписав контракт на пять лет. На счету Батракова стало пять голов в 12 матчах за новую команду во всех турнирах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Батраков стал первым с 2011 года россиянином, забившим гол в ворота испанской «Барселоны» в еврокубках.

    В сентябре полузащитник попал в окончательную заявку сборной России на осеннюю серию товарищеских матчей.

    В августе стамбульский клуб согласовал покупку Батракова за 25 млн евро.

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    3 ноября 2026, 17:06 • Новости дня
    Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в турецкой провинции Конья

    Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции не оказалось граждан России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российских граждан нет среди пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса в турецкой провинции Конья, сообщило посольство России в Анкаре.

    Авария с участием пассажирского автобуса произошла ранним утром во вторник в районе Бейшехира, сообщает посольство России в Турции в Telegram-канале. «По предварительной информации местных правоохранительных органов, среди пострадавших российских граждан нет. Обращений на телефон для экстренной связи посольства не поступало», – заявили в дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате ДТП с междугородним пассажирским автобусом в турецкой провинции Конья пострадали 45 человек.

    В конце весны посольство России в Турции сообщило о 19-летней россиянке среди раненых при столкновении пассажирского автобуса.

    В мае на западе Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 46 человек.

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    2 ноября 2026, 16:10 • Новости дня
    Россиянку задержали на Бали за нарушение визового режима

    Antara: Россиянку задержали на Бали за нарушение визового режима

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иммиграционные власти индонезийского острова Бали задержали 29-летнюю гражданку России из-за нарушений визового режима, пишет агентство Antara.

    Девушка вошла в число трех иностранцев, задержанных после поступления жалоб от местных жителей на несоблюдение туристами правил пребывания в стране, передает ТАСС со ссылкой на Antara.

    В настоящий момент все трое задержанных находятся на допросе. В иммиграционной службе Денпасара напомнили о необходимости соблюдать местные законы и условия предоставления виз, а также предупредили об усилении соответствующих проверок на острове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом индонезийские власти депортировали россиянина за фотографирование протестов по туристической визе.

    В мае российская дипмиссия заявила о выяснении обстоятельств задержания двух гражданок России на Бали по подозрению в проституции.

    В марте на курортном острове арестовали двоих россиян по подозрению в организации лаборатории мефедрона.

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    3 ноября 2026, 12:04 • Новости дня
    Пропавший в Таиланде массажист из Томска найден живым

    Пропавший в Таиланде российский турист найден живым

    Tекст: Мария Иванова

    Массажист из Томска Сергей Ничинский, пропавший в тайской Паттайе во время отдыха с женой, найден живым.

    Об этом ТАСС сообщила супруга туриста Оксана Ничинская. «Он уже нашелся. Пока находимся здесь, не хотим рассказывать подробности», – рассказала она, добавив, что ее муж «жив, но несильно здоров».

    Ранее сообщалось, что Сергей Ничинский потерялся в толпе на улице Уолкинг-стрит. В вечер исчезновения он позвонил дочери и рассказал, что не может сориентироваться в незнакомом городе, после чего связь оборвалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе пропавшая в Таиланде студентка из Чувашии позвонила родственникам по видеосвязи и сообщила о своем благополучии.

    В июне пропавшую после падения сквозь крышу на Пхукете россиянку нашли живой.

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    2 ноября 2026, 18:05 • Новости дня
    Посольство: Данных о пострадавших в столкновении поездов в Испании нет

    Посольство России в Мадриде: Сведений о пострадавших в Толедо россиянах нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство России в Мадриде не получало информации о пострадавших россиянах в результате столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо.

    «Информация о пострадавших соотечественниках по состоянию на текущий момент не поступала», – сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг количество погибших в результате столкновения пассажирских поездов в испанской провинции Толедо увеличилось до 74 человек.

    В среду председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины железнодорожной катастрофы.

    В тот же день МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с крушением.

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    4 ноября 2026, 13:56 • Новости дня
    Турецкий суд постановил депортировать задержанных в Анкаре россиянок

    Суд в Турции решил выслать задержанных за нарушение морали россиянок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшее время власти Турции вышлют из страны задержанных в Анкаре по обвинению в нарушении морали гражданок России, сообщил источник в правоохранительных органах страны.

    Суд в Турции принял решение о скорой депортации россиянок, которые были задержаны в Анкаре, сказал собеседник РИА «Новости».

    Он добавил, что депортировать планируется всех задержанных иностранцев, включая граждан России. Это произойдет после соответствующего судебного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские дипломаты начали принимать меры для обеспечения консульского доступа к 34 задержанным в ночных клубах Анкары гражданкам России.

    Летом Генконсульство России в Стамбуле подтвердило задержание двух российских туристов после инцидента в соборе Айя-София.

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    3 ноября 2026, 21:46 • Новости дня
    Минюст подал в суд иск о ликвидации благотворительного фонда Исинбаевой

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции подало иск в суд Волгограда о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

    В Центральный районный суд Волгограда поступило административное исковое заявление об исключении сведений о фонде из Единого государственного реестра юридических лиц, передает РИА «Новости».

    В Минюсте пояснили, что организация не предоставляла отчеты и сведения, а также не получала корреспонденцию. Кроме того, в адрес фонда были направлены письма с требованиями устранить допущенные нарушения, однако они не были исполнены.

    Елена Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.

    Ранее судебные приставы взыскали долги с легкоатлетки Елены Исинбаевой за дачу под Волгоградом.

    До этого Федеральная налоговая служба блокировала счета легкоатлетки из-за финансовых задолженностей.

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    4 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    МИД Турции отверг доклад Еврокомиссии и обвинил ЕС в двойных стандартах

    Анкара обвинила Еврокомиссию в двойных стандартах из-за доклада по Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Турция отвергла обвинения Еврокомиссии в нарушении прав человека и раскритиковала Евросоюз за двойные стандарты, говорится в заявлении турецкого МИД.

    «Подготовленный Еврокомиссией доклад о нашей стране в рамках пакета документов о расширении ЕС на 2026 год в очередной раз демонстрирует предвзятое и несправедливое отношение Евросоюза к Турции», – заявили в министерстве.

    В ведомстве подчеркнули, что позиция ЕС по кипрскому вопросу и поддержке Греции противоречит международному праву и препятствует урегулированию конфликта, передает ТАСС.

    Кроме того, в Анкаре назвали не имеющими юридической силы положения документа о меморандуме между Турцией и Ливией.

    При этом турецкая сторона приветствовала выводы Еврокомиссии о прогрессе страны в экономике и ее роли в обеспечении безопасности цепочек поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    В июле Анкара резко осудила резолюцию Европарламента по Кипру.

    В июне министр юстиции Турции Акын Гюрлек назвал посвященный ситуации в стране доклад Европейского парламента попыткой диктовать условия суверенному государству.

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    4 ноября 2026, 18:49 • Новости дня
    Задержанные в Турции россиянки работали танцовщицами в клубах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские гражданки, задержанные в Анкаре, работали там танцовщицами в ночных клубах, сообщают Telegram-каналы.

    Среди 34 задержанных – 27-летняя девушка из Новосибирска и 25-летняя уроженка Иркутска, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

    Они трудились в клубе «Фолибержер». По данным канала, одна из девушек поехала на заработки в Турцию в третий раз, заключая контракт на полгода. Танцовщиц возили в клубы с охраной.

    Ожидается, что задержанных депортируют в Россию через неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду турецкая полиция задержала 34 россиянки в ходе рейдов по ночным клубам Анкары.

    Позже турецкий суд постановил депортировать девушек, обвиненных в нарушении морали.

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    2 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Эстония выслала россиянина за действия якобы в интересах спецслужб России

    ERR: Эстония выслала россиянина за действия якобы в интересах спецслужб России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Эстонии выслали из страны гражданина России Леонида Карабешкина, заподозрив его в якобы деятельности в интересах российских спецслужб, сообщил портал национального гостелерадио ERR.

    По версии департамента полиции безопасности Эстонии, Карабешкин поддерживал контакты с российскими спецслужбами и передавал им информацию о русскоязычном населении страны, передает ТАСС.

    Представитель полиции Марта Тууль не стала конкретизировать обвинения.

    Карабешкин работал доцентом в частной Евроакадемии до ее закрытия в 2020 году, а с 2022 по 2024 год был редактором зарубежной информации в русскоязычной редакции радионовостей ERR.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представители Пентагона призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить конфронтационную риторику об угрозе со стороны России.

    В апреле Таллин отчитался о рекордном числе задержанных по подозрению в саботаже и шпионаже в пользу Москвы.

    В феврале Эстония выдворила гражданина России Андрея Журавлева по бездоказательному обвинению в намерении собирать разведданные.

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    4 ноября 2026, 03:46 • Новости дня
    Минюст США попросил закрыть дело задержанной с эмбрионами лягушек россиянки

    Минюст США попросил суд прекратить дело россиянки Петровой

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство юстиции США направило в Федеральный окружной суд штата Массачусетс ходатайство о прекращении дела в отношении гражданки России Ксении Петровой, задержанной с эмбрионами когтистых лягушек.

    «На данном этапе затраты ресурсов на продолжение данного дела перевешивают общественный вес в его разрешении. Правительство просит суд позволить прекратить дело без права на повторное предъявление обвинений», – приводит ТАСС выдержку из ходатайства обвинения.

    Петрова была задержана в 2025 году в аэропорту Бостона после того, как пограничники обнаружили в ее багаже коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Во время допроса она заявила, что не была уверена в необходимости декларировать биологический материал при въезде в страну.

    Ранее она работала в Институте биологии гена РАН, а также занимала должность биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст США потребовал депортировать Петрову. В июне 2025 года россиянку освободили из-под стражи в ожидании суда.

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    3 ноября 2026, 12:39 • Новости дня
    Турция и Южная Корея договорились сотрудничать в атомной сфере и обороне

    Турция и Южная Корея договорились сотрудничать в сфере АЭС и обороне

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились об углублении двустороннего сотрудничества в стратегических отраслях, таких как атомная энергетика и оборона.

    Лидеры Южной Кореи и Турции Ли Чжэ Мен и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита в Сеуле договорились о расширении взаимодействия в стратегических сферах, включая строительство АЭС и оборонную промышленность, передает Yonhap.

    Лидеры двух государств перешли к переговорам в расширенном составе после встречи один на один в Президентском дворце, пишет Anadolu.

    Во встрече приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава управления оборонной промышленности Халук Гёргюн и другие официальные лица.

    «Сегодня мы с президентом Эрдоганом договорились расширить горизонты двустороннего сотрудничества, основываясь на глубокой дружбе и доверии, скрепленных кровью», – заявил южнокорейский лидер. Он напомнил, что турецкие военные сражались на стороне южнокорейских сил в войне 1950–1953 годов.

    Президенты отметили успешный ход подготовки к возведению турецкой атомной электростанции в Синопе, к строительству которой стремится присоединиться Сеул. По словам Ли Чжэ Мена, стороны заключили меморандум о финансовом сотрудничестве для поддержки южнокорейских подрядчиков, желающих получить этот проект. Документ стал продолжением предварительных договоренностей, подписанных в 2025 году.

    В оборонной отрасли Анкара и Сеул наладят совместное производство и технологический обмен для выхода на рынки третьих стран. Взаимодействие будет опираться на текущие проекты по созданию боевых танков и военных кораблей. Лидеры также условились развивать партнерство в сфере биотехнологий, энергетики, добычи природных ресурсов и разработки искусственного интеллекта.

    Государственный визит Эрдогана в Южную Корею продлится три дня и станет его первой поездкой в республику с 2018 года. На переговорах турецкий президент также подтвердил поддержку политики Сеула в отношении КНДР для обеспечения стабильности на Корейском полуострове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эрдоган заявил о возможности привлечения Южной Кореи в качестве партнера по проекту атомной электростанции в Синопе. Также сообщалось, что Эрдоган решил обсудить с Южной Кореей строительство второй АЭС в Турции.

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    3 ноября 2026, 20:16 • Новости дня
    Суд в Турции освободил задержанного за сбыт наркотиков певца Ялчынташа

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Стамбуле постановил освободить известного турецкого певца Ильяса Ялчынташа, которому грозило до 10 лет лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков.

    Певец был задержан в середине июля во время антинаркотического рейда. В его анализах были обнаружены следы наркотиков, передает РИА «Новости».

    На суде Ялчынташ заявил, что не занимается сбытом наркотиков. Он признался, что употреблял кокаин однажды полгода назад в Великобритании, и добавил, что курит марихуану дома, никому ее не продавая. Жандарм, проводивший обыск, подтвердил, что наркотиков в квартире не было найдено.

    Газета Türkiye сообщает, что прокурор требовал продлить арест для сбора улик, но суд освободил певца с условием отмечаться в полиции раз в месяц.

    Ялчынташ также объяснил, что высокоточные весы в его квартире нужны для контроля диеты, а вещество в одном из сосудов – это чабрец, присланный матерью. С октября 2025 года полиция Турции проводит регулярные рейды, в ходе которых задерживают актеров и инфлюенсеров. В апреле генпрокурор Стамбула Фатих Денмез сообщил, что 77% проверенных знаменитостей имели положительные тесты на наркотики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичная прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение в отношении Ялчынташа.

    В июле в Стамбуле жандармы задержали 25 знаменитостей и бизнесменов по подозрению в употреблении запрещенных веществ.

    В июне в ходе ночного рейда в Стамбуле по делу о наркотиках задержали 22 деятеля шоу-бизнеса с обязательством сдать анализы на наличие запрещенных веществ.

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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