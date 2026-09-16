Турция назвала угрозой вооружение Грецией островов в Эгейском море

Глава МИД Турции Фидан призвал Грецию соблюдать статус островов в Эгейском море

Tекст: Мария Иванова

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Грецию соблюдать международные обязательства по демилитаризованному статусу островов в Эгейском море, передает РИА «Новости».

По его словам, вооружение этих территорий представляет прямую угрозу для Анкары.

«Вооружение островов, имеющих демилитаризованный статус, является для нас угрозой», – заявил Хакан Фидан после двухдневного визита в Сирию. Он подчеркнул, что Анкара стремится поддерживать добрососедские отношения с Грецией и не хочет, чтобы Афины становились инструментом дестабилизации региона.

Глава МИД Турции обвинил Грецию в нарушении договорных обязательств и призвал выполнять их в духе союзничества. В середине августа Афины объявили о схеме развития возобновляемых источников энергии в Эгейском море, где у двух стран сохраняются разногласия по разграничению территориальных вод и воздушного пространства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, возобновление работ по прокладке подводного электрокабеля между Грецией и Кипром обострило отношения Афин и Анкары.

В прошлом году греческие военные провели внезапные учения в акватории Эгейского моря вблизи турецкой границы.

Незадолго до этого Турция объявила о создании новых охраняемых морских зон у спорных островов.