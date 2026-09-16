На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
Турция назвала угрозой вооружение Грецией островов в Эгейском море
Глава МИД Турции Фидан призвал Грецию соблюдать статус островов в Эгейском море
Глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море, назвав их вооружение угрозой для Анкары.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Грецию соблюдать международные обязательства по демилитаризованному статусу островов в Эгейском море, передает РИА «Новости».
По его словам, вооружение этих территорий представляет прямую угрозу для Анкары.
«Вооружение островов, имеющих демилитаризованный статус, является для нас угрозой», – заявил Хакан Фидан после двухдневного визита в Сирию. Он подчеркнул, что Анкара стремится поддерживать добрососедские отношения с Грецией и не хочет, чтобы Афины становились инструментом дестабилизации региона.
Глава МИД Турции обвинил Грецию в нарушении договорных обязательств и призвал выполнять их в духе союзничества. В середине августа Афины объявили о схеме развития возобновляемых источников энергии в Эгейском море, где у двух стран сохраняются разногласия по разграничению территориальных вод и воздушного пространства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, возобновление работ по прокладке подводного электрокабеля между Грецией и Кипром обострило отношения Афин и Анкары.
В прошлом году греческие военные провели внезапные учения в акватории Эгейского моря вблизи турецкой границы.
Незадолго до этого Турция объявила о создании новых охраняемых морских зон у спорных островов.