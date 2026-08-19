СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.7 комментариев
«Катимерини»: Прокладка электрокабеля на Кипр обострит отношения Греции и Турции
«Катимерини»: Электрокабель спровоцирует новый конфликт Афин и Анкары
Возобновление работ по прокладке подводного электрокабеля между Грецией и Кипром рискует спровоцировать очередной виток напряженности в отношениях Афин и Анкары.
Отношения Греции и Турции могут вновь обостриться на фоне возобновления работ по прокладке электрокабеля Греция – Кипр, передает РИА «Новости».
«Перспектива возобновления работ по соединению Греции и Кипра электросетью превращается в новое испытание на прочность для греко-турецких отношений», – цитирует агентство греческую газету «Катимерини».
Издание отмечает, что Анкара традиционно зеркально реагирует на действия Афин, в частности, создав два морских парка на спорных территориях в ответ на аналогичный шаг Греции. Ожидается, что турецкая сторона не оставит без ответа и старт работ по прокладке подводной магистрали.
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор лидеров Кипра, Греции и Франции, который последовал за покупкой французской компанией Meridiam контрольного пакета акций проекта. Главный вопрос сейчас заключается в том, смягчит ли усиленное французское присутствие позицию Турции, которая настаивает на необходимости своего одобрения для любых энергетических проектов в регионе.
Параллельно в Эгейском море сохраняется высокая напряженность из-за участившихся нарушений греческого воздушного пространства турецкой авиацией. Проект подводного кабеля Great Sea Interconnector стоимостью 1,57 млрд евро и ранее вызывал разногласия между Афинами и Никосией, в том числе из-за опасений кипрской стороны, что Турция сорвет строительство в акватории, которую считает своей исключительной экономической зоной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие истребители создали помехи самолетам глав оборонных ведомств стран ЕС над Кипром.
Греческие военные провели внезапные учения сухопутных и морских сил вблизи границы с Турцией.
Между тем Анкара завершила создание новых охраняемых морских зон в Эгейском и Средиземном морях.