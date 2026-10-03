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Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai
Генпрокуратура ОАЭ признала терактом нападение на пилота рейса Flydubai
Предварительное расследование генеральной прокуратуры ОАЭ показало, что инцидент на рейсе авиакомпании Flydubai был попыткой теракта со стороны второго пилота, сообщил генпрокурор Хамад Сейф аш-Шамси.
«Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси заявил, что расследование инцидента на рейсе Flydubai FZ1073 установило, что второй пилот пытался совершить террористический акт», – передает эмиратское госагентство WAM, пишет РИА «Новости».
В среду следовавший из Дубая в Тель-Авив самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно сел в Саудовской Аравии. Flydubai подтвердила, что между пилотами во время полета произошла драка.
Позже выяснилось, что один из пилотов ранил второго ножом и планировал устроить авиакатастрофу, что подтвердили пассажиры рейса. Власти Израиля также признали инцидент попыткой теракта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Оман запретил полеты пытавшемуся разбить лайнер Flydubai пилоту за радикализм.
В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что пассажир и пилот этого рейса предотвратили новое 11 сентября.
В среду стало известно, что пилота с ножом смогли обезвредить четыре пассажира.