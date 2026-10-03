Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai

Генпрокуратура ОАЭ признала терактом нападение на пилота рейса Flydubai

Tекст: Мария Иванова

«Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси заявил, что расследование инцидента на рейсе Flydubai FZ1073 установило, что второй пилот пытался совершить террористический акт», – передает эмиратское госагентство WAM, пишет РИА «Новости».

В среду следовавший из Дубая в Тель-Авив самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно сел в Саудовской Аравии. Flydubai подтвердила, что между пилотами во время полета произошла драка.

Позже выяснилось, что один из пилотов ранил второго ножом и планировал устроить авиакатастрофу, что подтвердили пассажиры рейса. Власти Израиля также признали инцидент попыткой теракта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Оман запретил полеты пытавшемуся разбить лайнер Flydubai пилоту за радикализм.

В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что пассажир и пилот этого рейса предотвратили новое 11 сентября.

В среду стало известно, что пилота с ножом смогли обезвредить четыре пассажира.