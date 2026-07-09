Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.0 комментариев
В Иране при ударе США погибли трое военнослужащих КСИР
В результате воздушной атаки по приграничным территориям на западе Ирана лишились жизни трое бойцов элитного Корпуса стражей исламской революции.
Инцидент произошел в провинции Хузестан, расположенной в западной части государства, передает ТАСС. Под вражеский удар попали силы, обеспечивающие охрану государственной границы.
Местные ведомства официально подтвердили факт потери личного состава. «Трое военнослужащих, охраняющих границы Ирана в провинции Хузестан, стали жертвами авиаудара, нанесенного американо-израильской коалицией <…> в четверг утром», – гласит заявление регионального отделения Корпуса стражей исламской революции.
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