В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.5 комментариев
Генштаб Кувейта сообщил об атаке ракет и беспилотников на эмират
Кувейт подвергся атаке ракет и беспилотников, сообщил генеральный штаб Вооруженных сил эмирата.
«Кувейтская противовоздушная оборона в настоящее время отражает вражеские ракетные атаки и удары беспилотников», – говорится в заявлении ведомства в X.
Командование армии пояснило, что звуки взрывов, которые могут услышать местные жители, являются результатом работы систем ПВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США сообщили о возобновлении ударов по целям в Иране.
СМИ сообщили, что Иран готовится нанести масштабный ракетный и беспилотный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Воздушная тревога прозвучала в Бахрейне после ударов США по Ирану.