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Лавров сообщил о планах России и АГС бороться с терроризмом
Лавров: Россия и страны АГС обсудили совместную борьбу с терроризмом
Россия и Альянс государств Сахеля (АГС) обсудили совместные шаги по борьбе с терроризмом и пресечению каналов его финансирования.
Россия и страны Альянса государств Сахеля обсудили совместную контртеррористическую деятельность, включая пресечение каналов финансирования терроризма. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам министерской встречи в Ниамее, передает ТАСС.
«И, безусловно, тема контртерроризма сегодня занимала одно из приоритетных мест нашей дискуссии», – заявил министр. Он отметил наличие механизмов, позволяющих на постоянной основе отслеживать препятствующие развитию явления.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что проблема выявления каналов финансирования терроризма актуальна как для участников Альянса государств Сахеля, так и для России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Ниамей для участия во встрече с представителями Альянса государств Сахеля. Весной прошлого года Москва выразила готовность обучить представителей вооруженных сил этих африканских стран. Тогда же Россия и государства региона осудили связи Киева с местными террористическими группировками.