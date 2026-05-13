Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.4 комментария
Госдума одобрила отказ в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам
Госдума одобрила проект закона об отказе в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам
Нижняя палата парламента одобрила законопроект, запрещающий выдавать российские паспорта и виды на жительство иностранцам с любой непогашенной судимостью.
Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий правила пребывания мигрантов в России, передает ТАСС. Иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство, а также в выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство (ВНЖ) при наличии неснятой или непогашенной судимости за любое преступление.
Сейчас гражданство не дают только осужденным за умышленные преступления, а вид на жительство – за тяжкие и особо тяжкие. Новые правила обяжут иностранцев старше 14 лет предоставлять справку об отсутствии судимости при подаче заявления на разрешение на временное проживание и вид на жительство.
Квалифицированным трудовым мигрантам, проработавшим в России не менее года, для получения вида на жительство придется подтвердить уровень образования, квалификацию и стаж работы. Граждан Украины освободят от необходимости предоставлять справку о несудимости в течение двух лет после вступления закона в силу. Закон начнет действовать через 180 дней после официального опубликования.
Ранее в среду Госдума ввела штрафы до 800 тысяч рублей для гостиниц за просрочку уведомлений о мигрантах. До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах аннулировать вид на жительство мигрантам при работе менее десяти месяцев за год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года число въехавших в Россию иностранцев снизилось на 15 % до 2,5 млн. человек.