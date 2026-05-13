Учитель объяснил введение устного экзамена по истории снижением речевых навыков школьников

Пратусевич: Устный экзамен по истории вводится из-за ухудшения речевых навыков у учащихся
Введение устного экзамена по истории для девятиклассников, вероятно, связано с ухудшением навыков устной речи у современных школьников и может стать первым шагом к появлению аналогичного экзамена и в 11 классе, сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич.
С 2028 года в России планируется ввести для учеников девятых классов третий обязательный экзамен – по истории. Проводить его планируется в устной форме. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что это очень важный школьный предмет.
«Сейчас дети разучились говорить, поскольку вся государственная итоговая аттестация письменная. Пришлось даже ввести устное собеседование в девятом классе, чтобы дети хоть чуть-чуть начали говорить», – рассказывает Пратусевич. По его словам, у девятиклассников в программе предусмотрен модуль современной истории. Поэтому, возможно, экзамен вовсе не ограничится XIX веком, изучение которого как раз приходится именно на этот период.
«Полагаю, что как итоговое устное собеседование в девятом классе «рифмуется» с сочинением в 11 классе, точно так же устный экзамен по истории предвещает какое-либо испытание по истории в 11 классе: возможно, обязательный ЕГЭ или что-то типа сочинения. Такие мысли в публичном поле высказывались, думаю, что к этому через несколько лет мы придем», – заключил Пратусевич.
Ранее Пратусевич отмечал, что пока не совсем ясно, как организовать сдачу с января по апрель, когда курс девятого класса еще не завершен и свободных дней для подготовки практически нет.