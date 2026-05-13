Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.
СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги
Скандальный инцидент у трапа самолета во Вьетнаме произошел на фоне ревности первой леди Франции к отношениям главы государства со звездой кино, пишут западные СМИ.
Инцидент с пощечиной у трапа самолета во время визита президента Франции Эммануэля Макроном и его супруги Брижит во Вьетнам произошел из-за его отношений с франко-иранской актрисой, сообщает радиостанция RTL. Журналист Флориан Тардиф раскрыл подробности конфликта. «Произошло то, что она увидела сообщение от известной личности. Иранская актриса», – заявил репортер в эфире.
Выяснилось, что политик несколько месяцев поддерживал связь с артисткой, обмениваясь с ней личными сообщениями. Возникшая напряженность привела к публичному скандалу во время официального визита во Вьетнам.
Окружение супруги президента в беседе с изданием Le Parisien категорически опровергло эти слухи. Представители первой леди заверили, что она никогда не проверяет телефон мужа.
Видеозапись инцидента появилась в сети в мае прошлого года. На кадрах видно, как глава государства получает удар по лицу у открытой двери самолета, после чего в растерянности замирает.
Елисейский дворец изначально пытался назвать ролик подделкой, однако позже признал его подлинность. Сам французский лидер попытался свести ситуацию к шутке, объяснив произошедшее обычной дурашливостью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент с пощечиной в мае прошлого года вызвал бурное обсуждение в соцсетях. В окружении французского лидера видео с ударом от Брижит Макрон объяснили обычной семейной шалостью.
Позже президент США Дональд Трамп в беседе о США и НАТО высмеял «побитого женой» Макрона. А официальный представитель МИД Мария Захарова со смехом назвала этот инцидент хуком справа.