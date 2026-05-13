Ермак заявил об отсутствии средств на оплату залога

Ермак пожаловался суду на нехватку денег для внесения залога

Tекст: Тимур Шайдуллин

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил Высшему антикоррупционному суду о невозможности внести залог в размере 180 млн гривен (4,1 млн долларов), передает РИА «Новости» . Политика обвиняют в легализации незаконных доходов при строительстве элитной недвижимости под Киевом.

«У меня точно нет таких денег, у меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации», – ответил бывший чиновник на вопрос журналистов о подъемности заявленной суммы. Заседание инстанции транслировалось местными телеканалами.

Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения политику в понедельник. Руководитель ведомства Александр Клименко потребовал заключить подозреваемого под стражу с возможностью освобождения под залог в 4,1 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 мая экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. Накануне Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста Андрея Ермака. При этом, сумма возможного залога составляет размер его зарплаты за 220 лет.