Ермак заявил об отсутствии средств на оплату залога

Ермак пожаловался суду на нехватку денег для внесения залога
Обвиняемый в отмывании средств экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признался в неспособности выплатить более четырех миллионов долларов залога для выхода на свободу.
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил Высшему антикоррупционному суду о невозможности внести залог в размере 180 млн гривен (4,1 млн долларов), передает РИА «Новости» . Политика обвиняют в легализации незаконных доходов при строительстве элитной недвижимости под Киевом.
«У меня точно нет таких денег, у меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации», – ответил бывший чиновник на вопрос журналистов о подъемности заявленной суммы. Заседание инстанции транслировалось местными телеканалами.
Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения политику в понедельник. Руководитель ведомства Александр Клименко потребовал заключить подозреваемого под стражу с возможностью освобождения под залог в 4,1 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 мая экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. Накануне Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста Андрея Ермака. При этом, сумма возможного залога составляет размер его зарплаты за 220 лет.