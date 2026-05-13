Лавров прибыл в Индию на встречу БРИКС
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров начал трехдневный визит в индийскую столицу, где обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и подготовку к осеннему саммиту организации.
Правительственный борт с руководителем внешнеполитического ведомства приземлился в аэропорту столицы Индии, передает ТАСС. В ближайшие два дня дипломат примет участие в совещании министров иностранных дел стран БРИКС.
В среду запланированы двусторонние переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны намерены обсудить подготовку к визиту лидера Индии Нарендры Моди в Россию и проведение заседания межправительственной комиссии. Основное внимание уделят ближневосточной повестке, а также вопросам энергетического и торгового сотрудничества.
Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова отметила: «На министерской встрече БРИКС участники сфокусируются на шагах по развитию стратегического партнерства». Эти действия рассматриваются в рамках подготовки к 18-му саммиту группы, который пройдет в Нью-Дели в сентябре. К отдельным сессиям присоединятся представители государств – партнеров объединения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о майском визите Сергея Лаврова в Нью-Дели.
В преддверии поездки российский министр гарантировал бесперебойные поставки отечественных энергоресурсов индийским партнерам.
Также глава внешнеполитического ведомства назвал создание палестинского государства главным условием ликвидации очага экстремизма на Ближнем Востоке.