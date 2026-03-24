Володин поддержал право женщины самостоятельно решать вопрос об аборте
Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за то, чтобы решение об аборте женщина принимала самостоятельно, исходя из личных обстоятельств.
Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, женщина должна самостоятельно принимать решение о проведении аборта, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что этот вопрос требует ответственного обсуждения и является очень личным.
«Тема абортов – это тоже тема очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение. Захочет она – посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает. Вот если из этого будем исходить, наверное, это самый правильный подход», – заявил Володин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал запретить прерывание беременности за исключением медицинских показаний.
Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о проведении абортов только в государственных медорганизациях.
Власти Приморья приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности.