Приморские депутаты утвердили закон о запрете склонения к абортам

  • Новость часаНорвежских рыбаков прогнали выстрелом из зоны учений «Океан-2024»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Второй «саммит мира» Зеленского заранее обречен
    Россия отказалась пускать Германию и Японию в постоянные члены СБ ООН
    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    Российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР
    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО
    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией
    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»
    У экс-замглавы Минобороны Иванова нашли крупные суммы наличных
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    1704 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    41 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Неужели кто-то еще думает, что в мире есть демократия

    Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.

    36 комментариев
    25 сентября 2024, 10:22 • Новости дня

    Приморские депутаты утвердили закон о запрете склонения к абортам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Приморье был принят закон, запрещающий склонение женщин к аборту, предусматривающий штрафы до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

    Как сообщает Telegram-канал парламента региона, приморские депутаты утвердили в трех чтениях законопроект, запрещающий склонение женщин к искусственному прерыванию беременности,. Авторами инициативы выступили омбудсмен Юрий Мельников и правозащитные организации.

    Документ предусматривает запрет на склонение беременных женщин к аборту через убеждения, подкуп, обман, шантаж или использование служебного положения. Закон применим к государственным органам, местному самоуправлению и различным организациям.

    Штрафы за нарушение варьируются: для граждан от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц от 40 до 100 тыс. рублей. Под гражданами подразумеваются сотрудники указанных учреждений, не являющиеся должностными лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о снижении рождаемости в России и Татарстане, отметив, что иногда это связано с ростом благосостояния. В то же время, депутаты Псковского областного собрания приняли закон о введении административного наказания для склоняющих женщин к абортам. Кроме того, Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, разрешающий проведение абортов только в государственных и муниципальных медорганизациях.

    24 сентября 2024, 14:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил использование Японией ИК-ловушек против российского Ил-38

    Авиаэксперт Попов: Японский F-35 применил ИК-ловушки против российского Ил-38 для пропаганды

    Эксперт объяснил использование Японией ИК-ловушек против российского Ил-38
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Токио, по всей видимости, захотел привлечь внимание западной общественности к якобы российской угрозе. Будто от «агрессии» Москвы страдает не только Украина, но и Япония, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее в Токио заявили, что российская военная авиация якобы трижды нарушила воздушные границы государства, в результате чего истребители F-35 применили инфракрасные ловушки.

    «Средства ИК-противодействия, как правило, используются для обозначения своего присутствия и вытеснения самолета-нарушителя из воздушного пространства страны», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. Однако Токио, по всей видимости, захотел привлечь внимание западной общественности к якобы российской угрозе, добавил он.

    «Это может быть попытка показать, будто от «агрессии» Москвы страдает не только Украина, но и Япония. На мой взгляд, именно поэтому японская сторона заявила не просто о «нарушении воздушных границ» военной авиацией России, но еще и о применении против нее инфракрасных ловушек», – уточнил спикер.

    Более того, по словам эксперта, сообщения Токио о первом применении таких средств могут быть не совсем правдивы. «Речь, вероятно, шла об использования ИК-ловушек именно против российских самолетов. Также допускаю, что F-35 впервые применили эти средства», – предположил он.

    Попов также объяснил принцип работы ИК-ловушек. «Это почти то же, что и тепловые ловушки. Системы противодействия, как правило, встроены в крыло или носовую часть воздушного судна. Представляет она из себя ракету 30–40-мм калибра. В ней заложено пиротехническое средство и пороховой заряд. Капсуль срабатывает электрически, по импульсу происходит искра, порох взрывается, выбрасывает заряд, который с воздействием энергии и при попадании в воздушную среду начинает гореть», – детализировал собеседник.

    Ранее японские истребители применили инфракрасные ловушки для предупреждения при контакте с российским самолетом Ил-38. Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси заявил, что военная авиация России якобы трижды нарушила воздушные границы рядом с северным островом Хоккайдо.  

    По версии Токио, каждый раз российский самолет находился в воздушном пространстве Японии около минуты. Поднятые по тревоге истребители F-35 в предупредительных целях осуществили несколько залпов средствами инфракрасного противодействия. Японские силы самообороны впервые прибегли к таким мерам, добавил генсек.  

    Министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что это «первый случай нарушения воздушного пространства Японии российским военным самолетом с 2019 года». Он добавил, что отстрел средствами инфракрасного противодействия был совершен во время третьего нарушения воздушного пространства.

    Коментарии (5)
    24 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Швейцария одобрила смягчение санкций против России

    Совет кантонов Швейцарии одобрил отмену запрета на юруслуги для россиян

    Швейцария одобрила смягчение санкций против России
    @ Christophe Bluntzer/Impact Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет кантонов Швейцарии проголосовал за отмену запрета на юридические услуги для граждан и компаний России, отмечая, что это соответствует принципам правового государства.

    В Швейцарии Совет кантонов, который является малой палатой парламента, проголосовал за снятие запрета на оказание юридических услуг российским гражданам и компаниям, передает ТАСС.

    Это решение объясняется необходимостью соблюдения принципов правового государства и права на справедливое судебное разбирательство. Предложение депутата Беата Ридера от партии «Центр» поддержали 34 депутата, против проголосовали 10.

    Теперь этот вопрос будет вынесен на голосование в Национальном совете, который является большой палатой парламента. Однако, по информации агентства SDA, Федеральный совет, то есть правительство Швейцарии, ранее высказывалось против подобного шага. Представитель Социал-демократической партии Карло Соммаруга отметил, что это может негативно отразиться на отношениях страны с ЕС.

    Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен предположил, что снятие запрета на юридические услуги может повлечь за собой и отмену других санкций в отношении России. Однако Франциска Рот, также из Социал-демократической партии, напомнила, что бельгийские и французские коллегии адвокатов уже подали иск в суд ЕС, и предложила дождаться решения, ожидаемого 2 октября.

    Швейцария, несмотря на нейтральный статус, поддерживает санкции ЕС против России, введенные в связи с ее военными действиями на Украине. В ответ российское правительство в марте 2022 года включило Швейцарию в список стран, совершающих недружественные действия против РФ, ее компаний и граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швейцарии одобрили введение новых санкций против России в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза и добавили, что Швейцария уже присоединилась к последнему пакету антироссийских санкций в начале июля. Власти также напомнили, что в санкционный список вошли 69 физических лиц и 47 организаций из России. Ранее Швейцария в рамках нового пакета санкций против России ввела запрет на рекламу в отношении нескольких российских СМИ.

    Коментарии (10)
    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    Коментарии (0)
    24 сентября 2024, 19:35 • Новости дня
    Раскрыты новые детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова

    Ущерб по делу экс-замглавы Минобороны Иванова при возведении трех кадетских корпусов превысил 2,18 млрд рублей

    Раскрыты новые детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уголовное дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова связано со строительством кадетских корпусов, сообщили в правоохранительных органах.

    Согласно материалам дела, Иванов и другие фигуранты обвиняются в хищении при строительстве трех кадетских корпусов, включая Омский и Кемеровский, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Собеседник агентства уточнил, что все три корпуса возводила фирма «Олимпситистрой», которой руководил Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки Иванову.

    «На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей», – сообщил он.

    Напомним, Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. По делу экс-замминистра обороны арестованы земельный участок, дом и баня в Тверской области на общую сумму 82,5 млн рублей.

    Коментарии (18)
    24 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России уничтожили авиабомбой пункт временного размещения ВСУ у Купянска
    ВС России уничтожили авиабомбой пункт временного размещения ВСУ у Купянска
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные уничтожили авиаударом пункт временной дислокации украинской армии у Купянска, министерство обороны опубликовало соответствующую видеозапись.

    В ходе удара уничтожено до 40 боевиков и пять единиц военной техники, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что удар наносился объемно-детонирующей авиабомбой ОДАБ-1500.

    Ранее Минобороны сообщало об уничтожении десятков украинских военных на Купянском направлении ударом бомб ФАБ-500.

    Коментарии (7)
    25 сентября 2024, 06:45 • Новости дня
    Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии

    Лавров выступил против расширения Совбеза ООН за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии

    Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Расширение Совета Безопасности ООН не должно происходить через предоставление Германии и Японии статуса постоянных членов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выразив поддержку странам Азии, Африки и Латинской Америки.

    «Наша позиция очень простая: Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от членов НАТО, Евросоюза и от их союзников, в частности, каковым является Япония», – приводит слова министра ТАСС.

    Лавров отметил, что включение этих стран в СБ лишь «углубит несправедливость». Вместо этого Россия готова поддержать устремления Индии и Бразилии, а также «удовлетворить африканские чаяния». «В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», – отметил он.

    Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны остаются недопредставленными в Совете Безопасности, и поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе через предоставление мест постоянных членов.

    Он добавил, что процесс расширения Совета требует достижения общего согласия, что является непростой задачей.

    Напомним, в 2023 году сообщалось, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны, при этом 11 государств, по плану США, станут постоянными членами, но лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей должны стать непостоянными участниками.

    На прошлой неделе президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна,

    Коментарии (15)
    24 сентября 2024, 21:30 • Новости дня
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным Bloomberg, решение обратиться напрямую к Путину возникло на фоне появления «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, который, по мнению западных чиновников, не является прорывным, передает РИА «Новости».

    Обсуждается возможность обращения к Путину как на уровне одной из стран, так и непосредственно самим Зеленским, пишет агентство.

    Ранее сообщалось, что киевский режим подготовил план из трех пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать для начала переговоров с Россией. Зеленский объявил, что план будет готов в начале ноября, и он станет стартом для обсуждения с Россией в любом формате и с любыми ее представителями. Он уточнил, что часть плана включает действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Коментарии (17)
    24 сентября 2024, 14:43 • Новости дня
    Лукашенко призвал Белоруссию готовиться к войне

    Лукашенко заявил о необходимости подготовки Белоруссии к войне

    Лукашенко призвал Белоруссию готовиться к войне
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости подготовки страны к возможной войне, подчеркнув при этом, что республике не грозит конфликт в настоящее время.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением о необходимости подготовки к возможной военной агрессии, сообщает РИА «Новости».

    Выступая на совещании, которое проходило на Обуз-Лесновском военном полигоне в Брестской области, он подчеркнул, что республика стремится сохранить мир и не хочет воевать. Однако, по его словам, несмотря на отсутствие признаков агрессии со стороны других стран, Белоруссия должна быть готова ответить на возможные угрозы.

    «Старая формула: хочешь мира – готовься к войне», – отметил Лукашенко, добавив, что республика не оправдывается перед кем-то, а лишь принимает необходимые меры для собственной безопасности. Он выразил надежду, что «дай бог, чтобы этой войны не было», и подчеркнул отсутствие тенденций к развязыванию войны против Белоруссии в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил, что нападение на Белоруссию может положить начало третьей мировой войне.

    Коментарии (8)
    24 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    Десантники ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР

    Источник: Десантники ВСУ самовольно оставляют позиции в ДНР

    Десантники ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские десантники из 81-й отдельной аэромобильной бригады начали самостоятельно покидать позиции в ДНР из-за недостатка боеприпасов и продовольствия, сообщил источник в российском силовом ведомстве.

    Украинские военные столкнулись с нехваткой гранат и боеприпасов для стрелкового оружия, сказал собеседник РИА «Новости».

    У них наблюдается дефицит продовольствия, бойцы долго пребывают на передовой без ротации, что негативно сказывается на их моральном состоянии. На данный момент свои позиции самостоятельно покинули 10 человек, отметил источник.

    Ранее попавший в плен к ВС России украинский военнослужащий Николай Устенко заявил, что украинских бойцов не готовят перед отправкой на передовую.

    Коментарии (15)
    24 сентября 2024, 18:38 • Новости дня
    Телеведущий в Литве извинился за призывы убивать за русскую культуру

    Телеведущий Альгис Раманаускас извинился перед русскими жителями Литвы за свои призывы

    Телеведущий в Литве извинился за призывы убивать за русскую культуру
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Литовский телеведущий Альгис Раманаускас извинился за свои резкие высказывания против русской культуры, отметив, что они не были направлены против русских жителей.

    Телеведущий литовского национального телевидения и активный блогер Альгис Раманаускас разместил в социальной сети Facebook текст с извинениями перед русскими жителями Литвы за свои призывы «убивать за русские фильмы и музыку». Извинения последовали после критики его высказываний, которые многие восприняли как угрозу русским в Литве, передает ТАСС.

    В своем посте Раманаускас подчеркнул, что некоторые его слова могли быть неправильно поняты из-за языкового барьера или из-за интерпретации со стороны его критиков, таких как депутат Миндаугас Пуйдокас. Он подтвердил свои искренние извинения и пояснил, что его высказывания касались литовцев, которые «потребляют российскую продукцию», а не русских людей.

    Раманаускас также отметил, что его слова были частью сатирического комментария, который, по его мнению, используют в русской пропаганде, и добавил, что его критика была направлена на явление, которое он называет «Русский мир».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеведущий Альгис Раманаускас в Литве предложил расстреливать родителей, которые при детях слушают русскую музыку или смотрят российские фильмы.

    Коментарии (27)
    24 сентября 2024, 12:10 • Новости дня
    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского
    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина находится на «пороге мира», выглядит наивным. Подобная риторика стала следствием неправильного учета им собственной роли в нынешних раскладах. Однако Украина действительно может оказаться на «пороге мира», если киевские власти объявят о капитуляции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Владимир Зеленский надеется, что Запад консолидируется и, с одной стороны, даст Киеву вооружение и все необходимые разрешения, а с другой стороны – максимально надавит на Россию и принудит ее к переговорам о мире», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    Однако, добавил он, европейские страны совместно с США уже выработали некую программу развития украинского конфликта, в основу которой положены в первую очередь их собственные интересы. На этом фоне заявление Зеленского о том, что Украина находится на «пороге мира», выглядит наивным, полагает собеседник. 

    «Подобная риторика стала следствием неправильного учета Зеленским собственного места, значимости и роли в нынешних раскладах. Он тешится завышенными надеждами, и это рождает у него наполеоновские комплексы», – пояснил Скачко.

    По его мнению, заявление Зеленского адресовано как украинцам, там и внешним игрокам. «Он хочет произвести впечатление и на собственное население, и на мирового обывателя – прежде всего представителя Глобального Юга или мирового большинства», – уточнил эксперт. Однако, как заметил спикер, получается это у Зеленского не очень хорошо.

    «В американском дурдоме сейчас проводят день открытых дверей, а городской сумасшедший в майке цвета хаки пропагандирует шизофрению», – сыронизировал политолог. В заключение Скачко отметил, что Украина окажется «на пороге мира», когда киевские власти примут решение о капитуляции.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется. По его мнению, Украина «находится на пороге мира» и «приближается к завершению войны». Однако несмотря на такую оценку, Зеленский продолжил требовать от западных партнеров укрепить украинскую армию.

    Кроме того, он сообщил, что его план завершения конфликта «не о переговорах с Россией». «Это мост к дипломатическому пути завершения войны. <...> «План победы» – это усиление Украины, украинской армии», – приводит ТАСС слова Зеленского. 

    Между тем телеканал «Общественное» со ссылкой на источники прокомментировал сообщения The Times о содержании в «плане победы» Зеленского четырех пунктов. По данным газеты, в плане содержатся гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины, передает РИА «Новости».

    В сообщении телеканала говорится, что журналистов Times не знакомили с «планом победы», который Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену, а его детали, обнародованные в издании, являются обобщениями авторов.

    В понедельник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у «безумца», но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область.

    Коментарии (10)
    24 сентября 2024, 18:46 • Новости дня
    Lada Aura стала официальным автомобилем госслужащих

    Управделами начало закупки Lada Aura для транспортного обслуживания чиновников

    Lada Aura стала официальным автомобилем госслужащих
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Управление делами президента России начало закупку автомобилей Lada Aura для обслуживания федеральных госслужащих в рамках программы импортозамещения и перехода на отечественные автомобили.

    Управление делами президента России приступило к закупкам автомобилей Lada Aura в стандартной комплектации для транспортного обслуживания госслужащих, сообщает ТАСС. Это решение принято в рамках мероприятий по импортозамещению и переходу на использование отечественных автомобилей с высокой степенью локализации производства.

    Как уточнили в управделами, автомобили Lada Aura будут использоваться для предоставления транспортных услуг федеральным государственным органам, деятельность которых обеспечивается управлением. Автомобили будут закрепляться за государственными гражданскими служащими согласно установленному регламенту.

    Lada Aura была представлена на базе модели Vesta летом 2023 года. Среди особенностей машины – увеличенное на 25 см пространство для пассажиров заднего ряда и салон из натуральной кожи российского производства. Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Президент России Владимир Путин уже опробовал эту модель, посетив на ней открытие Северного обхода Твери.

    В сентябре 2023 года глава государства поручил приоритетно использовать отечественные автомобили для чиновников. Список рекомендованных моделей уже включает марки Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval. В конце прошлого года Управделами закупило 105 машин Lada Vesta, начав поэтапную замену иностранных служебных автомобилей на российские.

    Ранее в Минпромторге заявили, что производство рестайлинговых лимузинов Aurus начнется в конце 2025 года.


    Коментарии (19)
    24 сентября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 2 тыс. человек
    ВСУ за сутки потеряли более 2 тыс. человек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в зоне специальной операции в последние сутки потеряла свыше 2 тыс. военнослужащих, сообщило министерство обороны.

    Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны у Липцов, Волчанска и Волчанских Хуторов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отражена контратака нацформирования «Кракен», в зоне действия группировки ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и гаубицу Д-30.

    Группировка «Запад» поразила живую силу и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны у Купянска и нескольких других населенных пунктов Харьковской области, а также у Макеевки, Невского в ЛНР и у Торского в ДНР.

    ВСУ потеряли до 420 человек, боевую бронированную машину «Казак», гаубицу М198, САУ «Акация», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и орудие L-119 и четыре полевых склада боеприпасов.

    «Южная» группировка поразила формирования 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины у Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинины, Ступочки, Предтечино, Белой Горы, Максимильяновки и Катериновки в ДНР.

    В этой зоне ВСУ за сутки потеряли до 810 человек, БТР, боевую бронированную машину, САУ Krab, М777, две гаубицы FH-70, орудие Д-20, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30, орудия L-119 и М119. Также уничтожены станция РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила формирования 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 109-й, 118-й, 119-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии у Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки в ДНР.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение и нанесли удары по 67-й, 100-й механизированным и другим украинским бригадам. ВСУ потеряли до 555 военнослужащих, БТР М113, боевую бронированную машину Kirpi и несколько артиллерийских установок.

    Группировка «Восток» поразила несколько подразделений, в ее зоне ВСУ потеряли до 130 человек. Подразделения группировки «Днепр» нанесли урон живой силе и технике в Запорожской и Херсонской областях, украинская армия потеряла там до 50 человек.

    Коментарии (10)
    25 сентября 2024, 02:28 • Новости дня
    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО

    Небензя заявил о продолжении СВО на Украине в случае поддержки Западом киевского режима

    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим, также урегулирование кризиса невозможно без защиты прав русскоязычного населения, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН по Украине отметил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, в России убежище получили «несколько миллионов» жителей Украины, передает ТАСС.

    «Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов все-таки окажутся важнее спасения этой страны, то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет», – сказал он.

    Представитель России выразил уверенность в том, что украинская армия находится на грани разгрома несмотря на обильные поставки вооружений и разведывательной информации, «отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада».

    Он призвал киевский режим перейти к реалистичным параметрам урегулирования кризиса.«Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы», – сказал Небензя.

    Он также охарактеризовал украинский режим как «диктатуру одного человека», который ради сохранения своей власти готов утопить Украину в крови, пожертвовать всеми, кто не сбежал за границу, а также «столкнуть мир в пучину третьей мировой войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления «концертной площадки» Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

    Коментарии (10)
    24 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР
    Российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР, где украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения и возможной массовой сдачи в плен, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. 

    Он отметил, что российские силы продвигаются шаг за шагом по кварталам на окраинах Угледара, сообщает РИА «Новости».

    По словам Рогова, текущая ситуация для украинской 72-й бригады в Угледаре является критической. Он подчеркнул, что враг находится под угрозой окружения, что может привести к массовой сдаче в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявлял, что российские войска продолжают окружение Угледара, создавая сложности для украинских сил.

    Коментарии (2)
    24 сентября 2024, 23:58 • Новости дня
    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией

    Зеленский на заседании СБ ООН отверг переговоры с Москвой и заявил о необходимости принуждения России «к миру»

    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине не может быть решен переговорами, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, призвав при этом «подготовить второй саммит мира».

    Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. «Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. ...Россию можно только принудить к миру», - заявил Зеленский, однако не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» на Украине, целью которого станет завершение конфликта с Россией. При этом он не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите, передает РИА «Новости».

    Зеленский пригласил к участию в процессе урегулирования конфликта Китай, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других международных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления площадки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

    Между тем, по информации Bloomberg, западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь.

    Коментарии (17)
    Главное
    Лавров раскритиковал ООН за молчание о нападении на Курскую область
    Ракетный удар по «Запорожстали» уничтожил западную технику ВСУ
    «Хезболла» ударила ракетой по штабу «Моссада»
    Китайские бронеавтомобили Hushi замечены в зоне спецоперации
    Польша усомнился в праве России на место СССР в Совбезе ООН
    Боррель призвал не допустить превращения Украины во «вторую Белоруссию»
    Названы основные версии гибели детей в Красноярском крае

    Европа усиливает зависимость от российских удобрений

    Несмотря охлаждение отношений, Евросоюз продолжает скупать удобрения из России. В июле он нарастил их импорт до максимума за двадцать месяцев. Для Европы Россия – номер один по удобрениям, при этом для России рынок ЕС – не главный. Почему Европа увеличивает зависимость от российского товара? Подробности

    Перейти в раздел

    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

    Перейти в раздел

    Прорыв у Угледара влияет на всю линию фронта в зоне спецоперации

    В последние несколько суток серьезно изменилась ситуация на нескольких ключевых участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, но особенно в районе Угледара. Как российские войска достигают успехов на данном направлении и какое значение события под Угледаром имеют для фронта в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй «саммит мира» Зеленского заранее обречен

    Зеленский продолжает навязывать России и всему миру свой «мирный план». Теперь речь идет о проведении нового «саммита мира», на который заранее приглашаются представители Москвы. Однако к планам Зеленского холодно относятся не только в России, но даже западные союзники киевского режима. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............