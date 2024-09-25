Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».1704 комментария
Приморские депутаты утвердили закон о запрете склонения к абортам
В Приморье был принят закон, запрещающий склонение женщин к аборту, предусматривающий штрафы до 100 тыс. рублей для юридических лиц.
Как сообщает Telegram-канал парламента региона, приморские депутаты утвердили в трех чтениях законопроект, запрещающий склонение женщин к искусственному прерыванию беременности,. Авторами инициативы выступили омбудсмен Юрий Мельников и правозащитные организации.
Документ предусматривает запрет на склонение беременных женщин к аборту через убеждения, подкуп, обман, шантаж или использование служебного положения. Закон применим к государственным органам, местному самоуправлению и различным организациям.
Штрафы за нарушение варьируются: для граждан от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц от 40 до 100 тыс. рублей. Под гражданами подразумеваются сотрудники указанных учреждений, не являющиеся должностными лицами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о снижении рождаемости в России и Татарстане, отметив, что иногда это связано с ростом благосостояния. В то же время, депутаты Псковского областного собрания приняли закон о введении административного наказания для склоняющих женщин к абортам. Кроме того, Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, разрешающий проведение абортов только в государственных и муниципальных медорганизациях.