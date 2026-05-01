Японский политик перед визитом в Россию рассказал о тайном послании от премьера

Tекст: Елизавета Шишкова

Член верхней палаты парламента Мунэо Судзуки посетит Москву с третьего по пятое мая, передает РИА «Новости». Политик отметил изменение отношения к своим поездкам благодаря переходу в правящую Либерально-демократическую партию.

«Сейчас я состою в правящей Либерально-демократической партии. Кроме того, я занимаю пост главы комитета палаты советников парламента по изучению международных проблем. То, что я член правящей политической партии, имеет большое значение», – подчеркнул он.

В рамках визита законодатель намерен поднять вопрос о посещении японцами могил предков на южных Курилах. По его словам, гуманитарные поездки особенно важны в год 70-летия установления дипломатических отношений между государствами. Для реализации этой инициативы Судзуки рассчитывает заручиться поддержкой российской стороны.

Законодатель также везет устное послание от премьер-министра Санаэ Такаити. Он отказался раскрывать содержание обращения, но пообещал в точности передать образ мысли главы правительства высокопоставленным лицам в России. По завершении поездки депутат планирует отчитаться перед премьером о результатах, как это было после его предыдущего визита в декабре.

Перед отправлением политик получил доброе напутствие от министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Ранее поездки Судзуки в Россию подвергались жесткой критике. В октябре 2023 года из-за подобного визита ему пришлось покинуть ряды Партии обновления Японии.

