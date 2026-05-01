  Средства ПВО за ночь сбили 141 БПЛА над регионами, Черным и Азовским морями
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы
    Вынесен на обсуждение ГОСТ на русскую кухню
    Задержаны участники акций устрашения против руководителей Роскомнадзора
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    13 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    17 комментариев
    1 мая 2026, 09:20 • В мире

    Как Европа увязла в спирали милитаризма

    Как Европа увязла в спирали милитаризма
    @ REUTERS/Amel Emric

    Tекст: Олег Исайченко

    Сегодня Европа – главный антагонист России. Германия, Франция, Прибалтика и Скандинавия соревнуются в готовности к прямому боевому столкновению с Москвой, наращивая военные бюджеты и запуская беспрецедентные армейские проекты. А ведь еще в начале 2000-х ЕС считался едва ли не символом миролюбия. Как экономический блок постепенно превращается в военный?

    Единая Европа, контуры которой начали оформляться после Второй мировой войны, долгое время поддерживала репутацию «охранительницы международного мира». Местные политики неоднократно осуждали, например, американскую агрессию на Ближнем Востоке. Да и во внутренней политике значительная часть Старого Света отказалась от наращивания военного потенциала в пользу улучшения благосостояния граждан и развития экономики.

    Однако по мере продвижения НАТО на Восток и ответных действий России в 2008 и 2014 годах европейские элиты постепенно изменили свои взгляды на дипломатию, международные отношения и подходы к военной безопасности. Диалог Москвы и Брюсселя становился более сложным и, в некоторой степени, опасным, но все же обе стороны продолжали придерживаться конструктивного подхода.

    Например, еще в 2015 году (то есть после воссоединения Крыма с Россией) экс-президент Франции Николя Саркози во всеуслышанье заявил: «Вы знаете мое глубокое убеждение: мир нуждается в России, Россия и Европа обречены работать вместе». Схожих взглядов придерживалась и канцлер ФРГ Ангела Меркель: уже после исключения Москвы из G7 она отметила, что Берлин хочет и будет сотрудничать с Россией.

    Даже сразу после начала СВО лидеры ЕС худо-бедно придерживались «примирительной» риторики и настаивали на скорейшем прекращении боевых действий, однако в дальнейшем ситуация изменилась. Уже весной 2022 года был принят «Стратегический компас» ЕС – документ, который «зацементировал» обновленный курс объединения в сфере безопасности.

    В резолюции отмечалась необходимость наращивания потенциала «быстрого развертывания» войск блока, увеличение расходов на кибербезопасность и средств космической разведки. Однако документ был прописан все еще в оборонном контексте – без указания какой-либо страны в качестве агрессора.

    Параллельно в Стамбуле проходили раунды переговоров России и Украины, которые, как позже рассказал Владимир Путин, вполне могли завершиться миром на приемлемых для Киева условиях. Но благополучный исход нарушил «черный лебедь» – экс-премьер Британии Борис Джонсон. Как вспоминал Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа», британский политик приехал в Киев и заявил: «Он сказал, что не хочет ничего подписывать с россиянами, поэтому давайте будем просто воевать».

    А в апреле украинские и западные СМИ совместными усилиями создали «военное преступление России» в Буче. Эта информационная атака стала красной чертой, давшей европейским политикам основание для милитаризации. Цель – нанести России стратегическое поражение на поле боя, либо руками Украины, либо с помощью контингентов на ее территории.

    Как росла военная машина Европы

    С чем же Европа вошла в эту агрессивную спираль? В 2022 году совокупные расходы стран ЕС на оборону составляли 262 млрд евро. Порог в 2% от ВВП пересекали лишь пять стран объединения, а призывы к наращиванию взносов встречали сопротивление. Однако обновленный курс пришелся по душе не всем, но многим. Финляндия и Швеция, чья внешняя политика издавна держалась на нейтралитете, решили вступить в НАТО, превратившись в важные части западной военной машины.

    Германия, чья приверженность миру и дипломатии стала притчей во языцех (именно в них Берлин видел способ искупления грехов Рейха), устами экс-канцлера Олафа Шольца объявила о «смене эпох», принуждающей ФРГ вспомнить о собственном военном потенциале. В 2023 году республика выпустила первую в своей истории стратегию национальной безопасности, в которой Россия открыто называлась главной угрозой для Европы (позже эту формулировку позаимствуют и другие европейские коллеги). Документ также предполагал повышение расходов на оборону до 2% от ВВП, для чего создали специальный фонд на 107 млрд евро.

    Пылкость Берлина удивляла даже западных наблюдателей.

    Foreign Affairs писало, что Германия стремится стать «крупнейшим государством ЕС по уровню вложений в безопасность». Немецкий задор передался другим членам блока. В 2024 году Берлин, Амстердам и Варшава подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и техники, который в российской прессе назвали «военным шенгеном». Проект обсуждался с 2018 года, но практическая реализация регулярно сталкивалась с проблемами. Армейской интеграции способствовало признание России «врагом свободного мира».

    Немногим ранее также было объявлено об интеграции сухопутных войск Нидерландов в состав бундесвера. Bloomberg писал, что Германия выражала готовность взять на себя расходы по закупкам для будущих объединенных ВС. Так Европа получила коридор беспрепятственного перехода войск к границам Калининградской области, Белоруссии и Украины.

    НАТО на Севере и рекорды Прибалтики

    Присоединение Хельсинки и Стокгольма к НАТО принесло плоды. Пребывание в едином правовом поле позволило северным странам сформировать «балтико-скандинавский кулак», готовый нанести удар по приграничным с Россией территориям. Неслучайно «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД фиксирует, что страны именно этого региона демонстрируют наибольшую агрессию по отношению к Москве.

    Расходы на армию этих стран росли как на дрожжах. По итогам 2025 года Литва и Латвия направили на оборону более 3,5% ВВП, Эстония – чуть выше 3%. Норвегия и Дания демонстрируют схожие показатели. Останавливаться на достигнутом не собираются. В 2026 году Латвия планирует довести расходы почти до 5% ВВП (2 млрд евро), а Литва намерена поставить рекорд – около 5,5%. Страны Скандинавии движутся в том же темпе: Дания и Норвегия увеличат траты до 3,5%, Швеция – до 2,8%, Финляндия – до 2,5%.

    Кроме того, государства Севера обладают разветвленной сетью форматов военного взаимодействия:

    коммуникация и интеграция армий проходят через Nordic-Baltic Eight (NB8) и Северное оборонное сотрудничество (NORDEFCO). Беспрецедентным актом эскалации стало фактическое разрешение стран Прибалтики на использование своей территории для пролетов украинских БПЛА в сторону России.

    Общие траты ЕС на оборону росли масштабно: 2022 год – 262 млрд евро, 2023-й – 288, 2024-й – 343. Апогей – 2025 год – 381 млрд евро. Вложения в ВПК Старого Света с 2020 года выросли на 63%. Объем инвестиций в оборонную промышленность за тот же период увеличился на 150% – с 64 млрд в 2022 году до 130 млрд. Абсолютный лидер – Германия (26% от совокупных расходов ЕС, также здесь следует учитывать милитаризацию гражданского сектора), за ней Франция (17%), тройку замыкают Италия и Польша.

    При этом Европа доходит и до крайних шагов в милитаризации. Правительство Макрона, например, сейчас озадачено проблемой увеличения собственного ядерного потенциала. Кроме того, Париж и Варшава намерены провести масштабные военные учения с применением данных вооружений. Цель мероприятий – отработка ударов по объектам в РФ и Белоруссии.

    Риторика под стать расходам

    «Мы уже в состоянии конфликта с Россией», – заявил германский канцлер Мерц летом 2025-го. Однако его переплюнул глава французского генштаба генерал Фабьен Мандон, заметивший, что граждане Пятой Республики должны привыкнуть к мысли, что «им придется терять своих детей» (подразумевается – в войне с Россией). Британский премьер Кир Стармер назвал Москву «угрозой поколения», намекая, что Лондону необходимо держаться в фарватере континентальной военной спирали.

    Но самое печальное – милитаризация ЕС подталкивает Украину к продолжению конфликта с Россией. В середине апреля союз согласовал выделение Киеву кредита в 90 млрд евро. Дойдут ли эти деньги в полном объеме до ВСУ – большой вопрос. Однако Брюссель не теряет надежды на успешное перевооружение и не скупится на подбадривающие тирады в адрес офиса Владимира Зеленского. Военная спираль Европы продолжает закручиваться, и теперь в Москве всерьез считают: ЕС может стать для России блоком, который опаснее НАТО.

    Главное
    МИД сообщил о визите спецпредставителя генсека ООН в Белгородскую область
    Медведев заявил о невозможности армий мира противостоять массовым атакам дронов
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной
    Володин рассказал о вступающих в силу в мае законах
    Эксперты завершили идентификацию останков жертв катастрофы батискафа «Титан»
    Суд изъял имущество экс-начальника таможни на 500 млн рублей
    ФСБ сообщила о вовлечении россиян в теракты через объявления о быстрых заработках

    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Перейти в раздел

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

    Владимир Зеленский не успел отпраздновать решение ЕС о кредите в 90 млрд евро, как перед ним возникла новая проблема – более серьезная, чем вето Венгрии и Словакии. Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами. Почему Брюссель ужесточает требования к украинскому руководству и сможет ли Зеленский их саботировать? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации