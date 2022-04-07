Историк: В Буче украинская пропаганда использовала приемы Геббельса

«Советские войска в ходе боевых действий взяли населенный пункт, но потом были вынуждены отступить из него. Нацистская пропаганда, воспользовавшись этим, создала легенду о массовых убийствах и изнасилованиях мирных жителей там», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Дюков. Ранее о сходстве провокаций в украинской Буче и немецком Неммерсдорфе в 1944 году заявил журналист Владимир Соловьев.

«То, что мы сейчас видим в Буче, конечно, очень напоминает по своему бесстыдству геббельсовскую пропаганду против СССР, которая работала с 1941 года. Когда мы говорим о событиях Второй мировой войны, мы должны понимать, что нацисты в пропагандистских целях осуществляли целый ряд провокаций. Эти провокации были направлены на пропаганду так называемых зверств, которые якобы были совершены советской стороной», – рассказал директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

В среду телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале напомнил о зверствах фашистов в деревне Неммерсдорф в Восточной Пруссии (ныне поселок Маяковское в Калининградской области), выдаваемых за преступления советских солдат. Искусно сфабрикованная история об «ужасах» в первом немецком населенном пункте, взятом Красной армией в октябре 1944 года, произвела подавляющее впечатление на немцев.

«История обрастала жуткими подробностями и домыслами, – заметил Дюков. – Рассказывали о нагих женщинах, распятых на перевернутых повозках, о мужчинах и девушках, прибитых гвоздями к створкам ворот, о том, что все лица женского пола, от восьмилетней девочки до 84-летней женщины, были изнасилованы, и много еще других ужасов, выдуманных геббельсовской пропагандой. Эти истории тиражировались в газетах. А редакторам всех крупнейших немецких газет был разослан циркуляр германского правительства, в котором подробно расписывалось как преподносить якобы «злодеяния» советских солдат».

Но, подчеркнул историк, производство подобных фальшивок началось не в 1944 году и не с Неммерсдорфа, а гораздо раньше. «Уже в 1941 году, сразу после нападения на Советский Союз, нацисты и на территории Прибалтики, и на Украине стали искусственно фабриковать так называемые зверства НКВД. Снимали фильмы, например, одиозный фильм «Красный туман», делали фотографии якобы убитых людей, которые на самом деле не были убиты. Реально погибшие люди уродовались, обезображивались для большей пропагандистской яркости, и все это делалось уже в июле 1941 года», – отметил Дюков.

«В 1944 году в Неммерсдорфе была предпринята точно такая же тактика. Советские войска в ходе боевых действий взяли населенный пункт, но потом были вынуждены отступить из него. Нацистская пропаганда, воспользовавшись этим, создала легенду о массовых убийствах и изнасилованиях мирных жителей в этом населенном пункте», – продолжил эксперт.

«Но какие-либо массовые убийства или изнасилования в Неммерсдорфе были просто невозможны физически, поскольку советским солдатам было не до того, шли боевые действия, и советские войска не находились долго в Неммерсдорфе. Тем не менее был создан пропагандистский миф, который продвигался в германской прессе», – рассказал Дюков.

«То, что мы сейчас видим в Буче, конечно, очень напоминает по своему бесстыдству именно нацистскую пропаганду. Мы видим, что на протяжении всего того времени, что населенный пункт был занят российскими войсками, местное население не боялось российских солдат, получало гуманитарную помощь», – отметил историк.

«Безусловно, в ходе боевых действий могли быть погибшие среди мирного населения. Но после ухода российских войск из населенного пункта никакие местные органы, в том числе украинская полиция, не обнаружили каких-либо массовых убийств или изнасилований, публиковались съемки из города и было видно, что никаких трупов нет, – констатировал он. – Обнаружилось это все вдруг через несколько дней. Причем тела появились на тех улицах, где после ухода наших военных погибших не было. Это вне всякого сомнения провокация, делается она с вполне определенными пропагандистскими целями».

Историк добавил, что большое распространение такие инсценировки получили как раз на территории Украины уже после окончания Великой Отечественной войны. «По похожим сценариям организовывали провокации представители Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (запрещены в России), продолжавшие свою бандитскую деятельность в западных регионах Украины», – рассказал Дюков.

«Они переодевались в форму военнослужащих Советской армии, в форму сотрудников НКВД и, действуя «под чужим знаменем», убивали местных жителей. Это делалось для того, чтобы возбудить в местных жителях ненависть к Советскому Союзу. Примеров этого существует достаточно много», – продолжил историк.

«К сожалению, я думаю, что в ближайшее время нам еще предстоит увидеть такие провокации. Информационная пропаганда принципиальным образом с тех пор не изменилась, изменились только способы ее донесения. И разумеется, в своей пропаганде украинская сторона использует те же самые методы, но немного с другим инструментарием», – резюмировал эксперт.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта, и обратили внимание, что 31 марта мэр города Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

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