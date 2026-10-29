В Испании подтвердили гибель экс-министра труда Баньес в столкновении поездов

Tекст: Денис Тельманов

CEOE выразила глубочайшую скорбь в связи со смертью председателя своего фонда в результате железнодорожной аварии, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 59-летняя бывшая министр находилась в одном из столкнувшихся поездов в районе населенного пункта Урда.

Катастрофа произошла утром 28 октября, когда поезда следовали по маршруту Мадрид – Севилья. Всего в составах находились более 540 пассажиров. Жертвами трагедии стали 69 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо выросло до 69 человек.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал причиной катастрофы фатальную ошибку диспетчеров.

Митинг в Мадриде после крушения перерос в столкновения участников с полицией.