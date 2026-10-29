Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.0 комментариев
В Испании подтвердили гибель экс-министра труда Баньес в столкновении поездов
В результате столкновения двух поездов в испанской провинции Толедо погибла бывший министр труда страны Фатима Баньес, подтвердила Испанская конфедерация деловых организаций (CEOE).
CEOE выразила глубочайшую скорбь в связи со смертью председателя своего фонда в результате железнодорожной аварии, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что 59-летняя бывшая министр находилась в одном из столкнувшихся поездов в районе населенного пункта Урда.
Катастрофа произошла утром 28 октября, когда поезда следовали по маршруту Мадрид – Севилья. Всего в составах находились более 540 пассажиров. Жертвами трагедии стали 69 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо выросло до 69 человек.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал причиной катастрофы фатальную ошибку диспетчеров.
Митинг в Мадриде после крушения перерос в столкновения участников с полицией.