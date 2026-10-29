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    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    29 октября 2026, 17:30 • Новости дня

    В Испании подтвердили гибель экс-министра труда Баньес в столкновении поездов

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате столкновения двух поездов в испанской провинции Толедо погибла бывший министр труда страны Фатима Баньес, подтвердила Испанская конфедерация деловых организаций (CEOE).

    CEOE выразила глубочайшую скорбь в связи со смертью председателя своего фонда в результате железнодорожной аварии, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что 59-летняя бывшая министр находилась в одном из столкнувшихся поездов в районе населенного пункта Урда.

    Катастрофа произошла утром 28 октября, когда поезда следовали по маршруту Мадрид – Севилья. Всего в составах находились более 540 пассажиров. Жертвами трагедии стали 69 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо выросло до 69 человек.

    Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал причиной катастрофы фатальную ошибку диспетчеров.

    Митинг в Мадриде после крушения перерос в столкновения участников с полицией.

    29 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Норвегия потребовала от Financial Times исправить статью о беседе с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обратился к руководству британского издания Financial Times с требованием исправить публикацию о недавнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    В опубликованной 27 октября статье утверждалось, что российский лидер якобы посвятил большую часть времени лекциям о средневековой славянской истории вместо обсуждения путей завершения конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежский телеканал TV2.

    «Это ошибочно. И мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда», – заявил Стере.

    Политик подчеркнул, что участникам беседы было предоставлено равное количество времени для высказывания своих позиций. Он отметил, что российский лидер детально представил анализ событий с 2014 года по настоящее время.

    При этом британское издание категорически отказалось вносить изменения в материал и устранять допущенную фактическую ошибку, пишет норвежская газета VG.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности политиков при необходимости провести новые переговоры.

    В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эту беседу очень важной для России.

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    29 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине

    Песков заявил о нежелании Москвы видеть Евросоюз на переговорах по Украине

    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине
    @ IGOR IVANKO/AFP POOL/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта не предусматривают участия представителей Евросоюза из-за их провокационной позиции.

    Брюссель придерживается курса на дальнейшее разжигание боевых действий, поэтому ни Москве, ни Вашингтону вряд ли понадобятся такие участники диалога, передают «Вести».

    «Трехсторонние переговоры не предусматривают участия Евросоюза. Тем более что нам пока неизвестно, что Евросоюз придерживается какой-то миротворческой позиции. Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков заявил о готовности Москвы поддержать искренне заинтересованного в мире переговорщика от Евросоюза.

    В субботу СМИ сообщили о желании Брюсселя подключиться к урегулированию украинского конфликта.

    Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта рассказал об отсутствии у Евросоюза планов мешать мирным инициативам США.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал правильным требование норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере к газете Financial Times удалить фейк о Владимире Путине.

    Ушаков отметил, что речь идет не просто о придуманной информации, а о дезинформации, передают «Вести». «Об этом речь не шла совершенно. И норвежский премьер-министр здесь прав», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере потребовал от Financial Times исправить публикацию о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    В тот же день Ушаков сообщил об обещании Путина отвечать на звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор норвежского и финского лидеров с Путиным.

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    28 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Politico: Страны ЕС отказались дать Канаде статус ассоциированного члена
    Politico: Страны ЕС отказались дать Канаде статус ассоциированного члена
    @ Klaus Ohlenschlager/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ряд государств Европейского союза, включая Германию и Францию, выступили против упоминания статуса Канады как ассоциированного члена объединения в совместном заявлении по итогам предстоящего саммита.

    Страны Евросоюза отказались от идеи предоставить Канаде статус ассоциированного члена объединения. В новой версии проекта совместного заявления по итогам саммита 29–30 октября эту формулировку заменили обещанием создать «еще более тесное партнерство», передает «Интерфакс» со ссылкой на Politico.

    По словам европейских дипломатов, против изначального плана выступили Германия, Италия, Греция и Франция. Предложение наделить Канаду новым статусом в сентябре выдвинула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что стало неожиданностью для ряда государств союза.

    В первоначальном проекте документа предполагалось, что Брюссель и Оттава к 2027 году определят концепцию ассоциированного членства для укрепления экономической безопасности и стратегической автономии. В итоговом тексте этот пункт смягчили: теперь стороны планируют выработать концепцию партнерства, которое «не будет означать полноценного членства в ЕС».

    Издание уточняет, что совместное заявление еще требует окончательного согласования. У европейских стран остается время до вечера среды, чтобы направить свои возражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с сопротивлением Германии и Франции из-за идеи оформить для Канады статус ассоциированного члена объединения.

    В прошлом месяце она сообщила о планах предложить Оттаве стать первым ассоциированным членом.

    Высокопоставленный источник в канадском правительстве опроверг стремление страны к вступлению в Евросоюз.

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    29 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине

    Berliner Zeitung: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась отстранена от дискуссий по украинскому конфликту на фоне контактов президента России Владимира Путина с европейскими лидерами.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась не у дел на фоне телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    «Никто не хочет говорить с Каллас», – говорится в публикации издания.

    Газета отмечает, что около полутора месяцев назад дипломат выражала готовность принять звонок от российского лидера, однако так и не приняла участия в предметных дискуссиях со сторонами конфликта на Украине. По данным издания, в Вашингтоне работу главы евродипломатии также оценивают невысоко.

    На этом фоне Каллас выразила скепсис относительно мирных усилий американских спецпосланников и предложила привлечь к урегулированию тех, кто лучше понимает Москву, намекая на себя. Несмотря на это, приглашений на переговоры в Осло, Петербурге или Абу-Даби она так и не получила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продолжать поддержку Киева.

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    28 октября 2026, 22:16 • Новости дня
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    @ Сергей Бобыле/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Антон Антонов

    Появление в Европе государственных деятелей, понимающих необходимость диалога с Москвой, следует поддерживать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал негативную реакцию стран ЕС на телефонный звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос Первого канала о том, имеет ли смысл поддерживать диалог с Европой в связи с такой реакцией стран ЕС, Песков заявил: «Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии контактов с Норвегией и Финляндией, поскольку это приграничные для нее государства. «Это в наших интересах», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Песков заявил, что за последние несколько дней ни один из лидеров европейских государств, кроме Стубба и Стере, не запрашивал телефонные разговоры с Путиным.

    На прошлой неделе Россия считала телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере очень важным.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

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    28 октября 2026, 23:44 • Новости дня
    Кремль не стал рассматривать Стере и Стубба как переговорщиков от Европы

    Ушаков: Речи о роли Стере и Стубба как переговорщиков от Европы пока не идет

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос, может ли Москва рассматривать кандидатуры премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба как переговорщиков от Европы.

    «Пока об этом речь совершенно не идет и никто ничего не рассматривает, поскольку сейчас есть договоренность о возобновлении только трехсторонних консультаций, причем по линии представителей России, Украины и США», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди руководителей европейских стран.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Ушаков сообщил о договоренности сторон провести новые переговоры при необходимости.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

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    28 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Латвийская AirBaltic запланировала уволить 100 пилотов и 200 бортпроводников

    Tекст: Денис Тельманов

    Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic готовится сократить около 100 пилотов и 200 бортпроводников в рамках массового сокращения штата.

    «Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic планирует сократить около 100 пилотов и примерно 200 бортпроводников», – говорится в сообщении Латвийского профсоюза авиации, которое передает РИА «Новости».

    По данным профсоюза, с 31 октября сотрудники начнут получать уведомления о сохранении рабочих мест. Сокращению подлежат все должности бортпроводников на базе в Риге, за исключением тех, кто уже покинул компанию по собственному желанию.

    При отборе сотрудников AirBaltic использует внутренние списки эффективности и несогласованную с профсоюзом методику оценки.

    В начале октября портал Delfi сообщал о планах авиакомпании сократить до 700 человек из трехтысячного персонала. В середине сентября портал Press LV писал, что AirBaltic начала процедуру защиты от банкротства под контролем суда США.

    Авиаперевозчик находится в глубоком финансовом кризисе. По итогам 2025 года убыток компании составил 44,3 млн евро, а в первом квартале 2026 года достиг 70,1 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца национальная авиакомпания Латвии AirBaltic запланировала масштабные сокращения персонала.

    В прошлом месяце национальный авиаперевозчик страны подал заявление о банкротстве. В апреле AirBaltic получила срочный государственный кредит в десятки миллионов евро.

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    28 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Филиппо обвинил прокуратуру ЕС в попытке замять дело фон дер Ляйен

    Политик Филиппо обвинил прокуратуру ЕС в попытках замять дело фон дер Ляйен

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что европейская прокуратура намеренно пытается похоронить расследование махинаций главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен при закупке вакцин от коронавируса.

    Французский политик выразил уверенность в том, что прокуратура Евросоюза не заинтересована в реальном расследовании уголовного дела о закупке препаратов, в котором главным фигурантом выступает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    «Это просто за гранью реальности: Урсула фон дер Ляйен <…> должна быть в самом центре грандиозного скандала PfizerGate – госзакупка опасных и бесполезных «вакцин» на 35 млрд евро! И что же? Ее даже не допросила «Европейская прокуратура», которая якобы должна вести расследование, а на деле лишь пытается его похоронить», – написал Филиппо.

    Ранее издание Politico сообщило, что глава ЕК до сих пор не явилась для дачи показаний по этому делу. В настоящий момент европейская прокуратура изучает детали ее переговоров с генеральным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой о масштабных поставках вакцин.

    Политический скандал PfizerGate разгорелся после того, как Еврокомиссия отказалась предоставить общественности доступ к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19 и незаконно сняла с производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Соглашения на 2,7 млрд евро были заключены в 2020 и 2021 годах под личным контролем фон дер Ляйен. В рамках этих договоров планировалось закупить более 3 млрд доз вакцин еще до завершения их клинических испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду офис генерального прокурора Евросоюза не получил от Урсулы фон дер Ляйен ответов на вопросы по делу о нарушениях при закупке вакцин.

    В августе прошлого года переписка главы Еврокомиссии с руководителем Pfizer была удалена из-за признания неважной для хранения.

    В мае 2025 года суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о переговорах по закупке препаратов против коронавируса.

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    28 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Песков назвал истеричной реакцию Дании и Эстонии на звонок Стубба и Стере Путину

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран, включая Данию и Эстонию, на телефонный разговор премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом Владимиром Путиным.

    «Сразу очень истеричная реакция последовала из Дании, Эстонии, из других стран», – приводит РИА «Новости» заявление Пескова в эфире Первого канала.

    По его словам, заявления из европейских столиц о необходимости продолжать давление на Россию являются абсолютно деструктивными и ни к чему хорошему не приведут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии новых запросов от европейских лидеров на телефонные разговоры с Владимиром Путиным.

    Напомним, переговоры российского лидера с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировали острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Кремль назвал очень важным диалог Владимира Путина с лидерами двух европейских государств.

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    28 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Премьер Испании объявил трехдневный траур из-за столкновения поездов

    Премьер Испании Санчес объявил трехдневный траур из-за столкновения поездов

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о трехдневном официальном трауре в стране в связи с железнодорожной катастрофой.

    «Мы объявим трехдневный официальный траур, как это уже делали в связи с железнодорожной катастрофой в Адамусе. Траур будет объявлен на 29, 30 и 31 октября», – заявил Санчес, его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RTVE.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пахе сообщил о гибели 64 человек в результате столкновения двух пассажирских поездов в провинции Толедо.

    Сенат Испании принял решение приостановить работу на два дня.

    Российское посольство в Испании выразило искренние соболезнования родным и близким погибших.

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    28 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Число погибших при столкновении поездов в Испании возросло до 68

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе заявил, что количество жертв столкновения двух поездов в Испании увеличилось до 68 человек.

    В Испании продолжает расти количество погибших в результате масштабной железнодорожной аварии с участием двух составов, передает РИА «Новости».

    «Согласно последним данным, которые у нас есть, 68 человек погибли», – сообщил глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе журналистам.

    Отмечается, что политик озвучил обновленные данные о жертвах катастрофы во время специального выступления. Заявление чиновника показал местный телеканал RTVE.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду предварительной причиной столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Толедо назвали человеческую ошибку.

    Сенат Испании приостановил институциональную деятельность на два дня из-за гибели десятков людей.

    Представитель правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эстер Падилья допустила остановку одного из поездов перед катастрофой.

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    28 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Бывший министр занятости Испании погибла в железнодорожной катастрофе

    ABC: Экс-министр занятости Испании Баньес погибла в железнодорожной катастрофе

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате железнодорожной катастрофы в провинции Толедо погибла бывший министр занятости и социальной защиты Испании Фатима Баньес.

    О гибели экс-министра в аварии сообщает газета ABC со ссылкой на источники, передает РИА «Новости». По информации телеканала Antena 3, Баньес находилась в одном из поездов, попавших в аварию, с ней не удавалось связаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду телеканал RTVE сообщил о возможной остановке одного из поездов перед столкновением.

    По предварительным данным, причиной столкновения двух скоростных поездов в провинции Толедо стала человеческая ошибка.

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    28 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    Словакия подписала соглашение с американской Westinghouse о новом блоке АЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о подписании соглашения с американской компанией Westinghouse об оказании инженерных услуг для проекта нового энергоблока АЭС.

    Словацкая атомная энергетическая компания Jess и госкомпания по обращению с радиоактивными отходами Javys подписали предварительный договор с американской Westinghouse. Документ касается оказания проектно-инженерных услуг, передает РИА «Новости».

    «Это первый технический документ, который позволит компании Westinghouse точно установить, в каком состоянии площадка, где мы находимся, какие есть разрешения», – сказал Фицо.

    Премьер-министр назвал подписание документа маленьким, но очень важным шагом и добавил, что теперь процесс ничто не остановит.

    В январе Братислава и Вашингтон заключили соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике. Ожидается, что полноценный контракт с Westinghouse о строительстве нового блока будет подписан в 2027 году. Сейчас в Словакии действуют две атомные станции, созданные при участии советских и российских специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о заинтересованности России в расширении кооперации со Словакией в сфере энергетики.

    На прошлой неделе Фицо сообщил о достижении страной полной самодостаточности в обеспечении электроэнергией благодаря атомным станциям.

    Летом Братислава выразила готовность поддержать Будапешт аварийными поставками электричества из-за риска остановки венгерской АЭС.

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    28 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Парламент Эстонии отменил запрет на перевозку противопехотных мин

    ERR: Парламент Эстонии разрешил транспортировку противопехотных мин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эстонские депутаты приняли законопроект, который снимает ограничения на перемещение противопехотных мин по территории республики.

    Поправки в закон о грузах стратегического назначения позволяют перевозить противопехотные мины по эстонской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

    Изменения в законодательстве связаны с выходом государства из Оттавской конвенции в конце 2025 года. Новые нормы также ликвидируют препятствия для принятия противопехотных мин на вооружение сил обороны республики.

    В пояснительной записке к документу отмечается, что потребность в транзите подобных мин через Эстонию может возникнуть у Финляндии или американских военных подразделений, поскольку США не присоединялись к Оттавской конвенции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о выделении Украине 10 млн евро на закупку американского вооружения.

    В начале месяца эстонский государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на приобретение оружия на сумму до 195 млн евро.

    В прошлом месяце главы министерств обороны Латвии, Литвы и Эстонии передали Японии письмо о заинтересованности в покупке вооружений.

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Китай наказал мировую звезду за неуважение

    Звезда мирового спорта Киллиан Мбаппе и весь высший дивизион испанского футбола извинились перед китайским народом после образцово-показательной порки со стороны Пекина. Достигнув экономического могущества, КНР хочет кое-что объяснить западному миру. И кое за что отомстить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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