Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идёт о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.0 комментариев
ЕС решил предложить Канаде стать первым ассоциированным членом объединения
Европейский союз планирует предложить Канаде стать первым ассоциированным членом объединения, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Европейский союз намерен предоставить Канаде статус первого ассоциированного члена объединения, передает ТАСС.
«Я хотела бы обсудить с вами возможность открыть двери перед Канадой, чтобы она стала первым ассоциированным членом ЕС», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления в Европарламенте с речью о состоянии Евросоюза.
Ранее Евросоюз и Канада запланировали создание стратегического альянса для противостояния США и Китаю.
Канадский премьер-министр Марк Карни выдвинул идею получения статуса ассоциированного члена ЕС.
Страны европейского блока холодно встретили инициативу о формировании уникального партнерства.