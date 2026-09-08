Евросоюз и Канада объединяются для противодействия влиянию США и Китая

Bloomberg: ЕС и Канада объявят о стратегическом альянсе против США 16 сентября

Tекст: Тимур Шайдуллин

Евросоюз и Канада готовятся объявить 16 сентября о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий, сообщает агентство Bloomberg. Цель партнерства заключается в совместном противостоянии экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая.

«Европейский союз и Канада работают над новым всеобъемлющим форматом отношений – от торговли до безопасности, стремятся создать новый альянс для противовеса глобальной политике силы, в которой доминируют США и Китай», – отмечается в сообщении.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует представить эти планы во время ежегодного выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге. В мероприятии примет участие премьер-министр Канады Марк Карни, который выступит перед европейскими законодателями на следующий день, отмечает агентство.

Оттава и Брюссель намерены достичь глубокого правового и экономического сближения без вступления Канады в Евросоюз. Соглашение затронет торговлю, цепочки поставок, критически важное сырье, безопасность, оборону, освоение космоса и научные исследования. В октябре стороны планируют провести саммит в Канаде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни обвинил США в развязывании торговой войны. Американский президент Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины на канадские товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении эпохи европейского оборонного аутсорсинга.