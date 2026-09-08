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Хабаровчане ответили на требование Японии демонтировать памятник солдату Ивану
Жители Хабаровска выступили против требований японской стороны изменить или демонтировать установленный на городской набережной монумент «Победа на Востоке». Горожане считают памятник частью исторической памяти о событиях Второй мировой войны и заявляют о необходимости сохранить его в существующем виде.
Монумент, посвященный Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, открыли в Хабаровске на прошлой неделе. Его центральным элементом стала 15-метровая фигура бойца Красной армии, которого хабаровчане неофициально назвали Иваном. Перед открытием памятника генконсульство потребовало убрать изображение хризантемы – использовавшийся милитаристской Японией цветок является официальным символом императорского дома.
Жители Хабаровска, комментируя ситуацию газете Хабаровского края «Губерния online», поддержали сохранение памятника в его нынешнем виде, подчеркнув историческое и символическое значение монумента. Хабаровчанин Виктор Коваль отдельно остановился на имени Иван, которое горожане дали бронзовому красноармейцу. «Памятник – это символ победы. Тем более еще имя Иван, оно же не просто… кто-то назвал, а это народное. Иван – это как бы данный Богом. Это памятник, данный Богом. И там символично, что он разбивает эту хризантему», – поделился Коваль.
Жительница города Нина Каньшина напомнила о боях с японскими войсками и потерях, понесенных в ходе противостояния. «Вспомните Халхин-Гол. Вспомните, сколько воевали, сколько погибло наших. Сколько погибло в 45-м. И как мы должны снести этот памятник? Извините, я против», – сказала она.
Приехавший в Хабаровск из Москвы Максим Шагаев также высказался против возможного демонтажа. По его словам, Россия и Япония имеют собственный взгляд на исторические события, однако это не должно становиться основанием для отказа России от своих памятников.
«Я думаю, что у нас все-таки разные страны и разная история. Данный памятник является неотъемлемой частью нашей истории. Его ни в коем случае нельзя демонтировать. И в целом, я думаю, у японцев есть свои хризантемы, у нас свои. И пусть они со своими хризантемами делают, что хотят», – заявил Шагаев.
Хабаровчанка Елена Байдакова обратила внимание на значение монумента для сохранения исторической памяти. «То, что там хризантема, ну это же так и было, правильно. И я считаю, что если мы так решили <…> что это исторически должно быть зафиксировано, чтобы наши поколения знали историю», – сказала она.
Позицию российских властей поддержал и Александр Рублев. Он связал необходимость сохранения композиции памятника с историей отношений СССР и Японии во время Второй мировой войны. «Думаю, что наши власти совершенно правильно отреагировали, учитывая историческое значение этого памятника и историю как таковую наших взаимоотношений с Японией в годы Второй мировой войны. И заявление нашей власти о том, что они не собираются сносить этот памятник, то есть оставить как есть. Совершенно верное замечание», – считает Рублев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, создатель монумента Денис Стритович объяснил замысел композиции с разбитым японским пограничным столбом. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала российскую сторону демонтировать этот памятник. Российские дипломаты ответили отказом на просьбу Токио.