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Россия показала дрон-камикадзе с рекордной дальностью
Рособоронэкспорт вывел на мировой рынок дрон «Гарпия-А1» с дальностью 1000 км
Зарубежным заказчикам предложен новейший российский барражирующий боеприпас «Гарпия-А1 (Э)», способный доставлять 50-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров.
«Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) начинает продвижение на зарубежные рынки новейшего барражирующего боеприпаса «Гарпия-А1 (Э)» дальностью до 1000 километров, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев, передает РИА «Новости».
«Сегодня на мировом рынке «Гарпия-А1 (Э)» – единственный барражирующий боеприпас с дальностью действия до тысячи километров», – сказал Михеев.
Комплекс, разработанный концерном ВКО «Алмаз – Антей», предназначен для поражения стационарных целей с заданными координатами. По словам гендиректора, аппарат способен нести боевую часть свыше 50 килограммов, а его коэффициент вероятного отклонения не превышает четырех метров.
Беспилотник уже вызвал интерес у иностранных заказчиков благодаря результатам боевого применения и был презентован ряду партнеров. «Рособоронэкспорт» готов обсуждать поставки комплекса и локализацию его производства на территории дружественных России стран.
БПЛА дальнего действия БЛА-Д выполнен по схеме «летающее крыло» с толкающим винтом и бензиновым маршевым двигателем. Аппарат летает на высотах от 50 до 2500 метров со скоростью не менее 170 километров в час и продолжительностью полета не менее шести часов в автоматическом режиме.
Длина фюзеляжа боеприпаса составляет 3,4 метра, размах крыла – три метра, взлетная масса – 250 килограммов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» ранее заявлял о планах включить новый барражирующий боеприпас «Рус-ПЭ» в состав вооружения боевых машин.
Эксперт Денис Федутинов отметил преимущество российских беспилотников за счет опыта реального боевого применения в зоне конфликта.
Концерн «Калашников» ранее начал поставки в войска новых барражирующих боеприпасов «Куб-2» и «Куб-10».