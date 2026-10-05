Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
Житель Кубани получил 12 лет колонии за три диверсии
Жителя Краснодарского края приговорили к 12 годам за три диверсии
Краснодарский краевой суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за совершение трех диверсий на объектах связи, энергетики и железнодорожного транспорта.
Мужчина был признан виновным в поджогах вышки сотовой связи в Адыгее, трансформаторной подстанции и поста, обеспечивающего работу контактной железнодорожной сети в Краснодаре, пишет ТАСС.
«В начале 2025 года, ища подработки, подсудимый откликнулся на предложение анонимного заказчика в сети Интернет. За деньги ему поручили совершать поджоги объектов, имеющих важное значение для обеспечения связи, энергетики и железнодорожного транспорта», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд приговорил к лишению свободы жителя Сибири за диверсию на железной дороге.
В январе ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах России.
В декабре прошлого года житель Смоленска получил 15 лет колонии за попытку диверсии на железной дороге.