В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.0 комментариев
Зеленский заявил об атаке Украины на российские суда у берегов Ливии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении российского корабля в порту ливийского Бенгази и поражении сухогруза MV Angara семью украинскими морскими дронами у берегов Ливии.
Украинские военные задействовали семь морских дронов украинского производства и потопили российский корабль и поразили сухогруз MV Angara у берегов Ливии, сообщил Зеленский в Telegram. Операцию президент Украины назвал образцовой.
Сухогруз MV Angara, по утверждению президента Украины, использовался для перевозки оружия.
Власти на востоке Ливии сообщили, что взрыв произошел на борту российского судна, стоявшего в порту Бенгази. Судно возвращалось в Россию и зашло для дозаправки и пополнения запасов. Министерство здравоохранения Восточной Ливии заявило, что весь экипаж спасен и получает лечение, пишет Al Jazeera.
Миссия ООН по поддержке в Ливии выразила серьезную обеспокоенность атаками и призвала к немедленному, независимому и прозрачному расследованию. По оценке миссии, Ливия не должна становиться полем битвы чужих конфликтов. Власти на востоке страны заявили, что Ливия не является стороной российско-украинской войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правительство Восточной Ливии во главе с Усамой Хаммадом обратилось в ООН и Совет Безопасности с требованием независимого и незамедлительного международного расследования нападений на российские и мальтийские суда в порту Бенгази. Посол России в Ливии Айдар Аганин назвал атаки на российские суда в Бенгази попыткой Киева расширить географию конфликта и заявил о рассмотрении Москвой ответа. В воскресенье Ливийская национальная армия пресекла вторую попытку нападения украинских безэкипажных катеров на российские корабли в порту Бенгази.