Президент России дал очень необычное интервью: с Эмиром Кустурицей он поговорил не об острых проблемах современной политики, а о вечном – о духовных основах, на которых стоит Россия, о ценностях и мировоззренческих принципах, объединяющих наш народ, о вере и о роли русской православной церкви в истории страны.

Президент говорил о событиях тысячелетней давности, цитировал исторических деятелей и мыслителей прошлых эпох, рассуждал о Византии и Ренессансе, о дореволюционном и советском прошлом. И было очевидно, что парадоксальным образом эта кажущаяся отвлеченность самым тесным образом переплетена с нашей текущей реальностью, ощущается невероятно актуальной и самым непосредственным образом связанной с теми вызовами и проблемами, с которыми сталкивается Россия прямо сейчас.

Не исключено, именно в этом феномене скрыта главная тайна нашей страны. Это то, что мы сами про себя не очень понимаем, и то, что является предметом зависти и ненависти наших врагов: просто невероятная, кажущаяся прямо-таки сверхъестественной живучесть России.

Гигантская слабозаселенная территория с разнородным – этнически, конфессионально и регионально – обществом, в принципе, выглядит очень сложным материалом для создания устойчивого государственно-политического образования. А уж если учесть бесчисленные проблемы, вызовы и катаклизмы, раз за разом обрушивающиеся на Россию, вообще не понятно, как она не просто выживает, а неизменно возрождается и остается одной из ключевых держав планеты. Неслучайно президент вспомнил знаменитое высказывание фельдмаршала Миниха про непосредственное управление Россией Господом Богом.

Возможно, дело в том, что у такой непростой судьбы, представляющей собой бесконечную череду испытаний, есть и обратная сторона.

У любой страны есть история и духовный фундамент, на которых она стоит, есть герои, пожертвовавшие собой ради нее. Вот только чем дальше отстоят эти события и люди от дня сегодняшнего, чем сильнее различие между тем, что было когда-то, и тем, что есть сейчас, тем слабее ощущается обществом связь с прошлым, тем больше это прошлое превращается в пустые риторические формулы политиканов. И вот мы уже наблюдаем, как, без шуток, великое творение европейской цивилизации, ради которого там были принесены неисчислимые жертвы – демократия, права и свободы граждан – становятся пародией на самих себя. И все это ради сохранения власти безликим некомпетентным истеблишментом.

В России же более тысячелетия истории, большая часть которого прошла – и продолжается до сих пор – в борьбе за национальное выживание, все эти события, философские идеи и колоссальные человеческие жертвы спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие внезапно может проявить свою острую актуальность.

В интервью Кустурице Путин вспомнил про Москву как Третий Рим, но для него это не просто глава из учебника по средневековой русской философии, а непосредственное отражение происходящего в мире прямо сейчас. И когда ты оглядываешься по сторонам, когда ты видишь, что происходит с христианством, в том числе в Европе, понимаешь правоту президента.

Взаимоотношения в разные исторические периоды Российского государства с Русской православной церковью, как и с другими традиционными для страны конфессиями, для Путина не запыленные архивные материалы, интересные только узким специалистам, а крайне полезный источник информации и выводов для применения их в настоящем.

Ну и разумеется, за последние годы для всей страны стала очевидной правота президента, который при обсуждении СВО раз за разом возвращается к истории Украины и украинского вопроса, поскольку корни нынешнего конфликта уходят именно туда.

При этом череда суровых испытаний, тяжелейших вызовов, а то и национальных катастроф, с которыми, кажется, беспрерывно сталкивается Россия, не разрушают ее, а только сплачивают единство страны и ее народа, каждый раз подтверждая правоту выбора наших предков, вслед за которыми идем мы сами – одерживая свои победы и достигая собственных целей.

Сегодняшняя Россия не просто помнит подвиги предыдущих поколений: рядом с нами живут герои, идущие тем же путем, пополняющие пантеон русских героев. Солдаты, учителя, врачи, строители, ученые, все люди, делающие свое дело, несмотря ни на что – как и в 1990-х, во время Великой Отечественной, при освоении Сибири или во время Смуты – и есть народ, который ощущает свое единство и неразрывность связи поколений.

В интервью Путин сказал, что успехи, победы и достижения наших людей вызывают у него чувство как будто это его близкие, почти члены семьи, и их триумфы ощущаются как личные. «Это очень приятное чувство», – добавил президент. Пожалуй, это самое точное описание сути нашего народа, его единства – сути, которая позволяет справляться нам с любыми испытаниями и двигаться дальше.