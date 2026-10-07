Главный секрет президента Путина

У Владимира Путина сегодня день рождения – заметный повод написать посвященную ему колонку. Вот только при попытке воспользоваться привычным стандартом для такого рода текстов – с подведением итогов, обзором успехов и достижений, мгновенно обнаруживаешь, что не получается запихать личность и деятельность российского президента в прокрустово ложе журналистских шаблонов. Потому что, с одной стороны, им уже сделано столько, что при всем желании физически невозможно охватить результаты его работы в сжатых рамках статьи, а с другой – и это даже более важно – процесс-то не закончен. Какое подведение итогов, когда мы все находимся в эпицентре геополитической бури, через которую Путин ведет страну?

Кстати, интересно: были ли в истории человечества национальные лидеры, которым выпало пройти путь, аналогичный путинскому? Полномасштабное возрождение державы после национальной катастрофы под руководством незаурядного правителя – история нечастая, но все-таки время от времени случающаяся. Вывод страны на путь стабильного развития, процветания и благополучия народа – с тем же лидером – тоже, наверное, можно найти примеры. А вот преодоление обновленной, возродившейся страной еще одного острейшего, но уже не внутреннего, а внешнеполитического кризиса – под руководством все того же человека…

В общем, комбинацию двух из трех пунктов встретить можно (скажем, Сталин – это первый и третий пункты с тяжелым провалом во втором), но вот сочетание всех трех выглядит уникальным. Но они выпали Путину – и всем нам.

Для Запада же аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Зажатые в рамках навязших на зубах клише, там продолжают твердить про авторитарную природу отношений российской власти и общества, про исторические травмы, про зловещую тень спецслужб, но это ничуть не приближает их к пониманию крайне расстраивающего наших уже не-партнеров явления.

Рейтинги европейских лидеров последовательно бьют антирекорды. У Мерца – около 19 процентов, у Макрона и того меньше – 16-18 процентов. В Британии уже который год такая чехарда с премьер-министрами, что едва успеваешь запомнить имя нового обитателя Даунинг-стрит, как он из резиденции съезжает. Запад накрывает системный кризис, население живет все хуже и чувствует себя все менее в безопасности – как социальной, так и просто физической (из-за роста преступности). Власти принимают непопулярные решения – как действительно необходимые, так и обусловленные выбранным стратегическим курсом на войну с Россией, что закономерно ухудшает отношение к ним в обществе.

Логика-то простая: когда у общества возникают трудности, оно винит в них власти страны. Не бином Ньютона.

Вот только в России она, эта логика – к огромному сожалению Запада – почему-то не работает. Рейтинг Путина стабильно держится выше 70 процентов. Причем нынешний год стал в этом смысле особенно показательным. Той стороной были приложены просто титанические усилия, чтобы подорвать отношения между российским обществом и государством, между народом и Путиным – к агрессивной информационной кампании и «адским» санкциям добавились массированные атаки беспилотников, ставшие причиной гибели людей, а также проблем с топливом и перебоев в работе маркетплейсов.

А на выходе оказался пшик.

Что ж, раскроем секрет высокой поддержки Путина российским обществом, несмотря на проблемы, трудные времена и принимаемые временами непопулярные решения (ни одна власть без таких не обходится).

Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо. Того самого народа, который в 1990 годы потерял все, включая надежду и самоуважение, но продолжал делать, что должно – лечить людей, учить детей, бороться с террористами, запускать ракеты в космос и готовить коммунальное хозяйство к зимнему сезону. И постепенно – не грандиозным рывком, а каждодневными маленькими шажочками, страна отошла от края пропасти.

А потом почти незаметно пришли новые времена – и наш народ начал жить так хорошо, обустроенно и благополучно, как никогда в истории. Впервые привычный лозунг любых властей о процветании рядовых граждан оказался максимально широко реализован на практике. Были преодолены, казалось бы, не изживаемые родовые травмы русской жизни, вроде плохих дорог и бытовой неустроенности. Заодно в людях развеялись вековые иллюзии, предрассудки и мороки – например, о безусловном цивилизационном превосходстве развитой Европы над лапотной Россией.

А вместе с благополучием к стране вернулись надежда, самоуважение, уверенность в своих силах и твердое намерение самостоятельно решать свою судьбу. Катастрофа 90-х была страшна именно своей безысходностью, потерей нашим народом опоры под ногами, утратой ориентиров. Но теперь Россия твердо стоит на ногах, точно знает, кто она, к чему стремится и не позволит никому другому определять ее судьбу.

И весь этот грандиозный путь наш народ прошел под руководством Владимира Путина, вместе с ним.

И сейчас, когда перед нашей страной стоит экзистенциальный вызов, когда Европа не скрывает намерения в очередной раз попытаться решить свои проблемы за счет войны с Россией и победы над ней, вы там, на Западе, всерьез рассчитываете вбить клин между нашим народом и нашим президентом? Как говорится в уже классическом меме, не смешите наши «Искандеры».

С днем рождения, Владимир Владимирович!