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Второй танкер за сутки подвергся обстрелу в Ормузском проливе
UKMTO: Второй за сутки танкер попал под обстрел в Ормузском проливе
В Ормузском проливе неизвестный снаряд поразил машинное отделение танкера, это второй подобный инцидент за сутки, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошел в 17 морских милях к востоку от оманского города Эль-Хасаб. Танкер следовал на выход из Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на UKMTO.
По данным управления, информации о пострадавших на данный момент нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о возгорании на танкере в Ормузском проливе в результате попадания в него неизвестного снаряда.
В четверг снаряд поразил машинное отделение танкера в Ормузском проливе.
Во вторник Министерство иностранных дел Индии сообщило о пропаже одного индийского гражданина и ранении еще двоих в результате нападения на газовоз MT Tara Gas в Ормузском проливе.