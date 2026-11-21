UKMTO: Второй за сутки танкер попал под обстрел в Ормузском проливе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в 17 морских милях к востоку от оманского города Эль-Хасаб. Танкер следовал на выход из Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на UKMTO.

По данным управления, информации о пострадавших на данный момент нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о возгорании на танкере в Ормузском проливе в результате попадания в него неизвестного снаряда.

В четверг снаряд поразил машинное отделение танкера в Ормузском проливе.

Во вторник Министерство иностранных дел Индии сообщило о пропаже одного индийского гражданина и ранении еще двоих в результате нападения на газовоз MT Tara Gas в Ормузском проливе.