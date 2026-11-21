19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. И недооценивать значение этого события означало бы расписаться в неуважении к поколениям русских людей, отдававших свою жизнь в борьбе с этим нашим грозным противником.0 комментариев
В СПЧ назвали закономерными претензии Генпрокуратуры к владельцу «Википедии»
Член СПЧ Шлыков назвал закономерными претензии Генпрокуратуры к «Википедии»
Предупреждение Генпрокуратуры владельцу «Википедии» о признании деятельности нежелательной в России стало закономерным на фоне регулярных нарушений, заявил член СПЧ Артур Шлыков.
«Поэтому нынешнее предупреждение Генпрокуратуры выглядит не неожиданным решением, а закономерным продолжением конфликта, который накапливался годами», – цитирует Шлыкова ТАСС.
Ранее Генпрокуратура предупредила владельца «Википедии» – Wikimedia Foundation – о том, что деятельность организации может быть признана нежелательной в России, если будет носить деструктивный антироссийский характер.
Wikimedia Foundation регулярно привлекается к административной ответственности за отказ удалить запрещенную информацию, включая фейки о спецоперации на Украине. В поисковых системах фонд маркируется как нарушитель российского законодательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Генпрокуратура предупредила Wikimedia Foundation о возможном признании деятельности организации нежелательной на территории России.
Ранее суд в Москве назначил рассмотрение четырех административных дел в отношении компании.
Также фонд оштрафовали на 3,5 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент.