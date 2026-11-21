Эксперт: Искусственный интеллект отобрал аудиторию у «Википедии»

Политолог Попов: Блокировка «Википедии» не лишит россиян доступа к справочным ресурсам

Tекст: Олег Исайченко

«Wikimedia Foundation давно напрашивалась на пристальное внимание со стороны Генпрокуратуры. Увы, прошли те времена, когда «Википедия» была всего лишь безобидным просветительским ресурсом. Теперь же это интернет-пространство превратилось в том числе в место организации целенаправленных инфокампаний по дестабилизации обстановки в России», – сказал политолог Владимир Попов, генеральный директор коммуникационного агентства «Фабрика смыслов».

И в этом смысле не должно быть сомнений в том, что России необходимо позаботиться о национальной безопасности. «Надеюсь, предупреждение прокуратуры остудит деструктивный пыл владельцев «Википедии». Если они не скорректируют свое поведение – их деятельность будет признана нежелательной. В настоящий же момент доступ к ресурсу сохраняется», – добавляет он.

Впрочем, по его мнению, значение данной интернет-энциклопедии в наше время относительно невелико. «Существует большое количество альтернативных справочных ресурсов. Это и «Рувики», и «Большая российская энциклопедия», и «Кругосвет». Более того, все чаще для быстрого поиска той или иной информации применяются технологии искусственного интеллекта», – акцентирует собеседник.

«ИИ трансформирует процесс поиска, смещая фокус с самостоятельного изучения источников на получение готовых синтезированных ответов. Проще говоря, люди все чаще обращаются не к поисковым системам или энциклопедиям напрямую, а к большим языковым моделям. Интеллект выступает «переводчиком» между человеческим любопытством и точностью базы данных. На этом фоне значение «Википедии» стало минимальным», – заключил Попов.

Ранее Генпрокуратура направила Wikimedia Foundation предупреждение о возможности признания ее деятельности нежелательной в России. Именно этой американской НКО, напомним, принадлежит интернет-энциклопедия «Википедия». Ведомство считает, что деятельность компании способствует дестабилизации обстановки в РФ.

На этом фоне Генпрокуратура предупредила, что если организация не внесет корректировки в свою деятельность, то против нее будут введены меры в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Согласно статье 3.1 закона № 272-ФЗ, решение о признании деятельности иностранной структуры нежелательной на территории России принимает генпрокурор или его заместители по согласованию с «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений».

Основанием может быть угроза основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. Статус нежелательной организации предполагает, в частности, запрет на ее деятельность в стране и распространение ею информационных материалов.

Wikimedia Foundation – американская некоммерческая организация, созданная в 2003 году. Она обеспечивает работу «Википедии» и других проектов.