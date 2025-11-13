ЕК сообщила о расследовании против Google за манипулирование алгоритмами поиска

За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.8 комментариев
Комиссия ЕС начала расследование возможных манипуляций алгоритмами поиска Google, что может привести к штрафу до 20% от мирового оборота компании.
Еврокомиссия (ЕК) начала официальное расследование против Google по подозрению в манипулировании алгоритмами поиска в интернете в коммерческих интересах, передает ТАСС.
Пресс-служба комиссии сообщила: «Сегодня Еврокомиссия официально запустила процедуру расследования, чтобы оценить, применяет ли Google справедливые, рациональные и недискриминационные условия в доступе к медийным ресурсам в результатах поиска в Google, что является юридическим обязательством по закону о цифровых услугах ЕС».
По данным комиссии, у нее есть свидетельства того, что поисковик искусственно занижает позиции сайтов СМИ и иных медийных ресурсов в выдаче, если их коммерческий контент связан с компаниями, не являющимися партнерами Google. В ЕК считают, что такая практика может быть намеренной и серьезно мешать европейским компаниям вести бизнес на цифровом рынке.
Расследование планируется завершить в течение 12 месяцев. Если подозрения подтвердятся, Google грозит штраф до 10% мирового оборота, а в случае повторных нарушений сумма штрафа может возрасти до 20%.
