Эксперты предупредили о безнаказанности Google и Meta за сбор медицинских данных
Россияне, которые пользуются сервисами Google и Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в России), должны задуматься о рисках, передавая платформам свои личные данные.
Федеральный суд США отклонил иск против Google LLC и Meta* Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), обвинявшихся в незаконном сборе медицинских данных пользователей BlueChew. Судья Аресели Мартинес-Олгин посчитала, что истцы не представили достаточных доказательств отсутствия согласия на передачу конфиденциальной информации, сообщил Bloomberg Law.
«Западные платформы изначально строят свою политику конфиденциальности так, чтобы юридически прикрыть любые действия с пользовательскими данными», – заявил управляющий партнер агентства «Смена» Артем Геллер. Он подчеркнул, что эти документы с тысячами оговорок превращают защиту прав пользователя в иллюзию. Геллер добавил, что пользователи в США бессильны перед корпорациями, а российские – тем более.
«Всем, кто пользуется их сервисами в личных целях или для бизнеса, стоит задуматься, какой у них будет шанс решить вопрос в свою пользу в случае проблем», – заявил Геллер.
Член Общественного совета при Минцифры Георгий Волков отметил, что ИТ-гиганты с миллиардными оборотами могут позволить себе лучших адвокатов, изматывая инициативные группы. Волков заключил, что очевидные злоупотребления часто остаются без последствий из-за зависимости пользователей от доброй воли компаний.
«Россия уже сталкивалась с подобным отношением со стороны западных платформ, поэтому мы продолжаем курс на развитие собственных аналогичных сервисов и постепенный переход на них – это уже не роскошь, а стратегически важная необходимость, – отметил Волков.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ