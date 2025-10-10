Эксперты предупредили о безнаказанности Google и Meta за сбор медицинских данных

Tекст: Вера Басилая

Федеральный суд США отклонил иск против Google LLC и Meta* Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), обвинявшихся в незаконном сборе медицинских данных пользователей BlueChew. Судья Аресели Мартинес-Олгин посчитала, что истцы не представили достаточных доказательств отсутствия согласия на передачу конфиденциальной информации, сообщил Bloomberg Law.

«Западные платформы изначально строят свою политику конфиденциальности так, чтобы юридически прикрыть любые действия с пользовательскими данными», – заявил управляющий партнер агентства «Смена» Артем Геллер. Он подчеркнул, что эти документы с тысячами оговорок превращают защиту прав пользователя в иллюзию. Геллер добавил, что пользователи в США бессильны перед корпорациями, а российские – тем более.

«Всем, кто пользуется их сервисами в личных целях или для бизнеса, стоит задуматься, какой у них будет шанс решить вопрос в свою пользу в случае проблем», – заявил Геллер.

Член Общественного совета при Минцифры Георгий Волков отметил, что ИТ-гиганты с миллиардными оборотами могут позволить себе лучших адвокатов, изматывая инициативные группы. Волков заключил, что очевидные злоупотребления часто остаются без последствий из-за зависимости пользователей от доброй воли компаний.

«Россия уже сталкивалась с подобным отношением со стороны западных платформ, поэтому мы продолжаем курс на развитие собственных аналогичных сервисов и постепенный переход на них – это уже не роскошь, а стратегически важная необходимость, – отметил Волков.