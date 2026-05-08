Вирусолог Гинзбург оценил угрозу распространения хантавируса Андес в России

Tекст: Катерина Туманова

«Распространение вируса Андес, вызывающего хантавирусный кардиопульмональный синдром в России маловероятно. Основной его носитель, и, возможно, единственный – это длиннохвостый рисовый хомячок. У нас пока этих хомячков нет и не было», – сказал он РИА «Новости».

Вирус Андес вызывает хантавирусный кардиопульмональный синдром, поражающий легкие и сердечно-сосудистую систему. В России хантавирус может вызывать только геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГПЛС), которую переносят привычные для страны грызуны.

Заболевание распространено, в основном, в регионах Волги и Урала. По словам ученого, ежегодно в эндемичных областях фиксируются сотни и тысячи случаев заражения ГПЛС.

Даже если вирус Андес будет завезен на территорию России, распространения инфекции ожидать не стоит, отметил Альтштейн. Он связал это с отсутствием в российской фауне основного носителя вируса.

