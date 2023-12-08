Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?16 комментариев
В США предупредили о распространении опасных бактерий на Украине
CDC: Опасные бактерии все больше распространяются по Украине, завозятся в Европу
Опасные бактерии, устойчивые к противомикробным препаратам, все больше распространяются по Украине и завозятся украинскими гражданами в Европу, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) – федеральное агентство минздрава США.
Как сообщили в CDC, сочетание высоких довоенных показателей резистентности к противомикробным препаратам, увеличения количества ранений и связанной с войной нагрузки на больницы на Украине приводит к увеличению числа случаев обнаружения полирезистентных организмов, проникающих в Европу, передает РИА «Новости».
Отмечается, что устойчивость бактерий к противомикробным препаратам приводит к большему числу смертей по всему миру, чем ВИЧ и малярия.
Ранее в Минобороны России заявляли, что США и Украина выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях.
Напомним, секретарь Совета безопасности России Патрушев заявил, что Соединенные Штаты развернули вокруг России сеть лабораторий, в которых проводятся эксперименты с биоматериалами славян.