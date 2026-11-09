География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.2 комментария
Ковальчук: Создание Национальной базы генетической информации почти завершено
Создание Национальной базы генетической информации по поручению президента России практически завершено, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
В России подходит к завершению разработка Национальной базы генетической информации, создание которой инициировал президент страны. В настоящий момент система проходит стадию отладки перед своим полноценным запуском, передает ТАСС.
«Это была сложная длительная работа. Сегодня она вводится в эксплуатацию. Тяжело, потому что там закрытый контур, открытый. Практически все сделано, идет отладка. Я думаю, что скоро это заработает», – сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Свое заявление он сделал в ходе выступления на Курчатовском геномном форуме («Курчатовгентех-2026»), который проходит в Москве с 9 по 10 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил о десятках биолабораторий в бывших советских республиках, открытых министерством обороны США после распада СССР.
Также президент России Владимир Путин поздравил Ковальчука с 80-летним юбилеем.
Кроме того, Ковальчук сообщил о связи развития науки и техники с созданием уникальных слабо упорядоченных материалов, копирующих энергоэффективные живые системы.