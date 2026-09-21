Путин поздравил главу Курчатовского института Ковальчука с 80-летием

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе НИЦ «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Михаил Валентинович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Яркий, одаренный человек, вы посвятили свою жизнь науке и добились на этом поприще значимых результатов», – говорится в тексте послания.

Глава государства подчеркнул, что фундаментальные труды и исследования ученого стали основой для развития ряда перспективных направлений физики. Это, в свою очередь, способствует укреплению технологического суверенитета страны.

Богатый управленческий опыт и педагогический талант Ковальчука помогают знаменитому институту достигать масштабных целей, отметил президент. По его словам, успешная реализация просветительских и образовательных проектов раскрывает творческий потенциал российской молодежи. В завершение Путин пожелал юбиляру здоровья и вдохновения в профессиональной и общественной деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Владимир Путин удостоил Михаила Ковальчука звания Героя Труда.

В конце прошлого года глава государства переназначил его президентом Курчатовского института на пять лет.

Сам ученый недавно анонсировал запуск комплекса из 25 экспериментальных станций мегаустановки ПИК.