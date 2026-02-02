Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?5 комментариев
Медведев: Россия в короткие сроки создала мощную линейку боевых беспилотников
Российская сторона в начале СВО отставала от украинской в производстве дронов, но сумела оперативно разработать полный спектр таких аппаратов, заявил зампред СБ Дмитрий Медведев.
«Когда начались события специальной военной операции, беспилотники не были нашей сильной стороной, скажем по-честному», – заявил Медведев, передает ТАСС.
По словам зампреда Совбеза, государству удалось оперативно наладить выпуск широкого спектра дронов. Сейчас армия обеспечена всем необходимым, включая разведывательные аппараты, коптеры, устройства самолетного типа и барражирующие боеприпасы.
Медведев подчеркнул, что применение БПЛА необратимо трансформировало современную войну. Он отметил, что возврата к прежним тактическим подходам уже не будет, и теперь все страны стремятся наверстать упущенное в этой области.
В ноябре Медведев отмечал, что Россия, вероятно, строит лучшие в мире беспилотники.
Премьер Михаил Мишустин указывал, что страна втрое перевыполнила план по выпуску БПЛА.