    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования
    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий
    Военный эксперт оценил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске
    Сын норвежской кронпринцессы, переписывавшейся с Эпштейном, обвинен в четырех изнасилованиях
    Российские войска освободили Придорожное в Запорожской области
    Кремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби
    В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    Каллас сравнила мир с джунглями
    Утвержден новый знак белорусского рубля
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем США пытаются создать альтернативу БРИКС

    Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    17 комментариев
    2 февраля 2026, 13:57 • Новости дня

    Медведев: Россия в короткие сроки создала мощную линейку боевых беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона в начале СВО отставала от украинской в производстве дронов, но сумела оперативно разработать полный спектр таких аппаратов, заявил зампред СБ Дмитрий Медведев.

    «Когда начались события специальной военной операции, беспилотники не были нашей сильной стороной, скажем по-честному», – заявил Медведев, передает ТАСС.

    По словам зампреда Совбеза, государству удалось оперативно наладить выпуск широкого спектра дронов. Сейчас армия обеспечена всем необходимым, включая разведывательные аппараты, коптеры, устройства самолетного типа и барражирующие боеприпасы.

    Медведев подчеркнул, что применение БПЛА необратимо трансформировало современную войну. Он отметил, что возврата к прежним тактическим подходам уже не будет, и теперь все страны стремятся наверстать упущенное в этой области.

    В ноябре Медведев отмечал, что Россия, вероятно, строит лучшие в мире беспилотники.

    Премьер Михаил Мишустин указывал, что страна втрое перевыполнила план по выпуску БПЛА.

    2 февраля 2026, 09:51 • Новости дня
    Медведев вспомнил, как стрелял из гаубицы в сторону Финляндии
    Медведев вспомнил, как стрелял из гаубицы в сторону Финляндии
    @ Вячеслав Прокофьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что во время службы в молодости стрелял из гаубицы Д-30 в сторону финской границы, когда обучался на артиллериста.

    Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo вспомнил о своей военной молодости. Он рассказал, что получил военно-учетную специальность артиллериста и умеет обращаться с различными видами оружия. «Конечно, я стрелял из разного оружия. Началось все, когда я получал военную учетную специальность. Я артиллерист по специальности», – поделился Медведев.

    По словам политика, ему приходилось стрелять из гаубицы Д-30, которая до сих пор стоит на вооружении. Медведев отметил, что способен стрелять не только с использованием современных электронных приборов, но и с помощью классического прибора управления огнем. Он подчеркнул, что для получения звания лейтенанта нужно было хорошо овладеть этими навыками.

    Медведев также вспомнил, как стрелял из противотанковой пушки образца 1937 года, известной как «сорокапятка». Все стрельбы проходили в направлении финской границы, однако, как уточнил он, «не потому, что мы с Финляндией враждовали, а просто потому, что там находилась часть». В тот период, по его словам, отношения между странами были спокойными.

    Позже Медведев освоил стрельбу не только из артиллерийских систем, но и из автоматов, снайперских винтовок, пистолетов и другого оружия. Подытоживая, он отметил, что такие занятия «переключают внимание» и помогают отвлечься.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что на посту президента был морально готов применить ядерное оружие. Медведев подчеркнул, что ответственность главы ядерной державы требует быть готовым к подобным решениям.

    Комментарии (16)
    2 февраля 2026, 08:45 • Новости дня
    Медведев заявил о готовности применить ядерное оружие
    Медведев заявил о готовности применить ядерное оружие
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на посту президента был морально готов применить ядерное оружие, поскольку этого требует ответственность главы ядерной державы.

    Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo рассказал, что, занимая пост президента России, был морально готов применить ядерное оружие, если бы этого потребовала ситуация.

    «Любой человек, который дал согласие баллотироваться и избран на должность президента ядерной страны, такого для себя исключать не может. Потому что в противном случае он обязан отказаться от должности», – заявил Медведев.

    Он подчеркнул, что как верховный главнокомандующий принимал участие во всех необходимых тренировках, связанных с ядерным оружием. По словам Медведева, существует определённая документация, на основе которой действует российская ядерная доктрина и развиваются стратегические ядерные силы страны.

    Медведев добавил, что полностью исключать возможность применения ядерного оружия нельзя, однако выразил надежду, что до этого никогда не дойдет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта и не стремилась начинать спецоперацию на Украине.

    Медведев также отметил, что заключение нового договора СНВ-4 возможно только при условии подлинного доверия, иначе такой документ лишь спровоцирует гонку вооружений.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Комментарии (3)
    2 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Силовики РФ рассказали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское командование серьёзно обеспокоено возможным переносом боёв в густые леса с оврагами северо-западнее Сум, что ограничит использование дронов, сообщили представители российских силовых структур.

    «В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами к северо-западу от Сум будет означать существенное усложнение украинской обороны», – рассказали силовики ТАСС.

    Источник объяснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны, а на расчеты БПЛА сделана ставка командования ВСУ из-за недостатком пехоты и бронетехники.

    В подобных условиях решающее значение получит артиллерия, которая, по словам источника, у ВС России значительно эффективнее.

    К тому же применение российскими военными бронетехники, тяжёлых огнеметов «Солнцепёк» и авиабомб ФАБ закрепляет преимущество над противником.

    Во словам информатора, закрепление российских войск в этих лесах к концу весны практически исключит возможность ВСУ вернуть утраченные позиции под плотной листвой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 12:56 • Новости дня
    Медведев пошутил о трудовой книжке военкора Пегова

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с юмором прокомментировал признание журналиста, основателя проекта Wargonzo Семена Пегова, что именно события августа 2008 года подтолкнули его к профессии военкора.

    Медведев во время интервью с Пеговым пошутил о своей роли в его профессиональной судьбе, передает ТАСС.

    Пегов рассказал, что именно события августа 2008 года стали для него определяющими – тогда он находился в Сухуме и впервые испытал гордость за свою страну. Он признался: «Я благодаря тому событию стал военкором, так что вы тогда не просто указ подписали».

    Медведев с улыбкой ответил: «Я трудовую книжку вам выдал, по сути», – на что Пегов подтвердил: «Да, так и есть». Таким образом Медведев с юмором отметил влияние решений российской власти на судьбы людей.

    Вспоминая август 2008 года, Пегов напомнил, что после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии он отчетливо увидел реакцию местных жителей и почувствовал перемены в себе. Медведев отметил, что Пегов оказался в нужное время в нужном месте.

    Боевые действия в Южной Осетии начались в ночь на 8 августа 2008 года с массированного удара по Цхинвалу – под обстрел попали и российские миротворцы. Россия в ответ начала операцию по принуждению Грузии к миру, которая завершилась после пяти дней бегством грузинской армии.

    В конце августа 2008 года парламенты Абхазии и Южной Осетии попросили Москву признать их независимость, и 26 августа Медведев подписал соответствующие указы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что территориальный вопрос является самым сложным в урегулировании ситуации на Украине.

    Медведев подчеркнул, что угроза реванша со стороны Украины должна быть полностью исключена, независимо от будущих границ страны.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 12:46 • Новости дня
    Медведев назвал внутреннего врага России

    Медведев назвал равнодушие внутренним врагом России

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что равнодушие к участникам спецоперации и отсутствие патриотизма являются внутренней угрозой для страны.

    Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo заявил, что внутренним врагом России является равнодушие к бойцам спецоперации и отсутствие поддержки государства. По его словам, подобное отношение связано с непониманием сложной ситуации, в которой находится страна, и нежеланием принимать участие в помощи родине.

    Политик уточнил, что не обвиняет конкретных лиц, в том числе тех, кто покинул Россию после начала спецоперации.

    «Это тоже неудивительно, такое всегда было. Просто вот и то, и другое – это важно», – заявил Медведев.

    Медведев подчеркнул, что подобные настроения существовали всегда, однако сегодня они приобретают особую значимость для общества.

    Ранее Дмитрий Медведев заявил, что военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 12:29 • Новости дня
    РОЭ анонсировал мировую премьеру БТР-22 на выставке в Эр-Рияде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый российский бронетранспортер БТР-22 станет мировой премьерой на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия), заявили в пресс-службе компании Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию «Ростех»).

    Мировая премьера новейшего российского бронетранспортера БТР-22 состоится на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе Рособоронэкспорта отметили, что новая машина создана с учетом реального боевого опыта, отличается новой компоновкой, повышенной баллистической защитой и взрывоустойчивостью.

    БТР-22 в зависимости от потребностей заказчиков может быть оснащен как обитаемым боевым отделением от БТР-82А, так и дистанционно управляемым модулем «Баллиста» с 30-мм пушкой 2А42 и возможностью установки двух противотанковых управляемых ракет. Это существенно расширяет возможности машины по поражению бронетехники и укрепленных позиций.

    Также на выставке в Эр-Рияде впервые презентуют новую реактивную систему залпового огня «Сарма» с управляемыми реактивными снарядами, рассказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. По словам представителей компании, «Сарма» отличается дальностью поражения до 120 км и высокой скоростью подготовки к стрельбе, а также точностью благодаря современной российской электронной компонентной базе.

    Система будет показана как часть единого разведывательно-ударного комплекса: вместе с ней представят БПЛА Supercam S350 для разведки и целеуказания, а также автоматизированный комплекс управления артиллерийским огнем «Планшет-А» на бронированном шасси «Атлет».

    Кроме того, впервые представят модернизированный гранатомет РПГ-29М, у которого в три раза снижена масса пускового устройства, установлен тепловизионный прицел и расширена номенклатура боеприпасов. В сегменте стрелкового оружия компания продемонстрирует автоматы Калашникова нового поколения – АК-15, АК-19 и их укороченные версии, ручной пулемет Лебедева РПЛ-20 и подствольный гранатомет ГП-46.

    Впервые в мире компания «Калашников» покажет барражирующий боеприпас контейнерного размещения «Рус-ПЭ» – это первый отечественный дрон-камикадзе такого типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех анонсировал дебют реактивной системы залпового огня «Сарма» на выставке в Эр-Рияде.

    Рособоронэкспорт сообщил о запуске производства российского вооружения на Ближнем Востоке.

    Ростех показал в Саудовской Аравии новейшие беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 08:25 • Новости дня
    Медведев назвал захват Мадуро «катастрофой» для международного права

    Медведев назвал захват Мадуро попранием норм международного права

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действия США по захвату Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права.

    Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo заявил, что события вокруг Николаса Мадуро в январе стали катастрофой в области международного права и международных отношений.

    По его словам, нельзя дать другую характеристику кроме катастрофы тому, что произошло с президентом Венесуэлы.

    «То, что произошло с президентом Николасом Мадуро – это, очевидно, попрание любых норм международного права», – заявил Медведев.

    Он добавил, что захват Мадуро ломает всю систему международных отношений. Также Медведев раскритиковал аргументацию администрации США по захвату Мадуро, заявив, что в правовом отношении она никуда не годится.

    Ранее власти США заявили о возможности применения силы против временных властей Венесуэлы в случае недостаточного уровня сотрудничества.

    Глава МИД России Сергей Лавров отмечал угрозу для всех стран региона после вторжения США в Венесуэлу. Он также подчеркивал, что действия США в Венесуэле и введение новых 25% пошлин против Ирана подрывают систему международных отношений.

    Президент России Владимир Путин выступал за уважение суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 06:50 • Новости дня
    ВСУ в январе лишились 15 тыс. человек в зонах СВО «Север», «Юг» и «Запад»

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ в январе потеряли убитыми и ранеными, в том числе иностранных наемников, 15 тыс. человек в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад», сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В январе безвозвратные и санитарные потери противника составили около 15 тыс. украинских боевиков и наёмников», – сообщил он ТАСС.

    По его данным, наибольшее количество живой силы противника ликвидировано в зоне ответственности подразделений группировки войск «Запад» – 5 370 боевиков, действующей на Купянском, Боровском, Краснолиманском направлениях, а также на оккупированной вооруженными формированиями Украины части ЛНР.

    Южная группировка войск ликвидировала 4 770 боевиков, группировка войск «Север» – 4 690», подсчитал Марочко данные Минобороны России.

    Кроме того, в январе российские военные уничтожили девять танков, 159 орудий полевой артиллерии, 62 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 258 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, почти 1,5 тыс. различных боевых машин украинских войск.

    «Ряд успехов ВС России достигли благодаря изменению тактики ведения боя и модернизации технических средств. В частности, наращивание беспилотных систем позволило увеличить возможности по обеспечению войск разведданными и нанесению более эффективных ударов», – сказал он.

    К тому же сократились потери при доставке грузов на линии боевого соприкосновения и минимизировались риски при наступательных действиях, указал Марочко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ за январь 2026 года потеряли в зоне СВО более 38,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, следует из сводок Минобороны России. Аргентинские боевики собрались присоединиться к подразделению ВСУ. Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 08:20 • Новости дня
    Медведев заявил о нежелании России развязывать глобальный конфликт

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта, точно так же как она не была заинтересована в начале специальной военной операции (СВО), заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    По его словам, Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта, передает ТАСС. Медведев добавил, что у России не было намерения начинать и специальную военную операцию на Украине, однако, как подчеркнул политик, российское руководство многократно предупреждало Запад и страны НАТО, призывая их учитывать интересы России и начинать переговоры.

    Медведев обратил внимание на то, что ситуация в мире крайне опасна и может в любой момент выйти из-под контроля. Он отметил, что несмотря на возобновление контактов с США, которые, по его словам, всегда лучше их отсутствия, риск глобальной войны остается очень высоким.

    Политик напомнил о символических Часах Судного дня, созданных «Бюллетенем ученых-атомщиков» в 1947 году, отметив, что их стрелки никогда не двигались назад, только вперед. По словам Медведева, «глобальный конфликт, к сожалению, не исключен», и он убежден, что опасность сохраняется и не уменьшается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил о готовности российской экономики к новому пакету санкций.

    Он призвал помнить о русофобии европейцев.

    Медведев отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принимает решения, не используя разум.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 12:12 • Новости дня
    Медведев заявил о необходимости устранить угрозу реванша Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что угроза реванша со стороны Украины должна быть полностью исключена, независимо от будущих границ страны.

    В интервью ТАСС, Reuters и Wargonzo Дмитрий Медведев заявил, что для устойчивости международных отношений необходимо, чтобы политический режим на Украине исчез. По словам Медведева, речь идет не о государстве как таковом, а именно о нынешнем режиме, который, по его мнению, строится на антироссийских взглядах и ненависти к несогласным.

    Медведев подчеркнул, что вне зависимости от того, в каких границах останется Украина после завершения военных действий, важно не допустить повторного возникновения угрозы с ее стороны. Он отметил особую опасность, если такой угрозе будет способствовать поддержка со стороны западных стран.

    «Для устойчивости международных отношений исключительно важно, чтобы политический режим – подчеркиваю, не государство, а политический режим, который в настоящий момент существует на Украине, даже не персонифицированный в каком-то из людей, – он просто исчез», – сказал Медведев. Он также назвал демонтаж киевского режима «исключительно важной задачей» и добавил, что дальнейшее развитие ситуации покажет будущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что территориальный вопрос является самым сложным в урегулировании ситуации на Украине. Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта и не была заинтересована в начале спецоперации. Также, по словам Медведева, военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 08:11 • Новости дня
    Медведев опроверг угрозу Гренландии со стороны России и Китая

    Медведев заявил об отсутствии риска для Гренландии со стороны России и КНР

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что опасения США по поводу угрозы для Гренландии со стороны России и Китая не обоснованы.

    В интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo Дмитрий Медведев заявил, что риски для Гренландии, связанные с действиями России и Китая, являются вымышленными и служат лишь оправданием риторики президента США Дональда Трампа относительно острова.

    По его мнению, тема угрозы используется для объяснения политики Вашингтона по отношению к Гренландии. Медведев подчеркнул, что подобная «страшилка» не имеет реальных оснований и призвана лишь поддержать внешнеполитическую позицию США.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    27 комментариев

    Президент США Дональд Трамп планирует ввести запрет для стран, не входящих в НАТО, на получение прав на добычу редкоземельных минералов в Гренландии.

    Трамп заявил, что Дании в течение двух десятилетий напоминали о «российской угрозе», но Копенгаген не способен самостоятельно защитить Гренландию.

    Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что вопрос Гренландии не имеет отношения к России.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 08:36 • Новости дня
    Медведев назвал январь 2026 года насыщенным как целый год

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что январь 2026 года отличился необычайной насыщенностью политических и общественных событий.

    Январь 2026 года оказался необычайно насыщенным политическими событиями, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

    По его словам, этот месяц по плотности событий можно сравнить с целым годом. «Месяц как год по событиям», – сказал Медведев, комментируя сбывшиеся прогнозы.

    Политик напомнил, что в 2025 году произошло множество необычного, отметив, что даже его шутливые или абсурдные прогнозы иногда сбывались. Медведев отметил начало нового срока президента США Дональда Трампа, а также упомянул уникальное астрономическое явление – пролёт межзвёздной кометы 3I/ATLAS на минимальном расстоянии от Земли.

    Комментируя это событие, Медведев в шутку заметил: «Не знаю, что там было – астероид или космический корабль, так никто и не понял». Он добавил, что президент России Владимир Путин в декабре 2025 года пошутил, назвав пролетавший объект «секретным оружием». Медведев также с юмором вспомнил слухи о том, что в ангаре в США якобы хранятся артефакты, связанные с инопланетянами.

    Резюмируя, Медведев подчеркнул, что уже начало 2026 года отличается высокой интенсивностью событий. По его словам, даже для опытного государственного деятеля подобная насыщенность стала неожиданностью: «Это такой too much, как принято говорить». Политик уверен, что впереди Россию и мир ждут новые крупные события – они происходят буквально каждый день, отличаясь калейдоскопической быстротой и яркостью.

    Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.

    Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Вашингтон провел грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу, а теперь угрожает Кубе и другим странам Латинской Америки.

    В ходе недавних вооруженных беспорядков в Иране погибли более трех тысяч человек, среди которых были гражданские, силовики и террористы.


    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 13:52 • Новости дня
    Медведев ответил на вопрос «who is Mr. Medvedev»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ощущает себя самим собой.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo дал лаконичный ответ на традиционный вопрос журналистов: Who is Mr. Medvedev?. На этот вопрос политик признался: «Я даже не знаю, что в этом случае отвечать всегда».

    Медведев добавил: «Я просто Дмитрий Медведев. I am Dmitry Medvedev. I have nothing more to say. Я такой, как сам себя ощущаю».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев пошутил о трудовой книжке военкора Семена Пегова.

    Он назвал внутреннего врага России.

    Медведев также заявил о необходимости устранить угрозу реванша со стороны Украины.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 12:08 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» решил показать инновационные технологии для отрасли БАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит основные достижения в области средств и технологий обеспечения полетов беспилотных воздушных судов (БВС), а также новые разработки для отрасли бесплилотных авиационных систем (БАС) в рамках 13-й Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации (NAIS), сообщили в пресс-службе организации.

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит на 13-й Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS более 20 современных технологических новинок в сфере беспилотной авиации, передает ТАСС.

    В экспозиции будут образцы и макеты оборудования для органов Единой системы организации воздушного движения, а также средства наблюдения, идентификации и мониторинга движения беспилотных воздушных судов.

    Среди новинок концерн продемонстрирует современные светосигнальные устройства для аэродромов, систему дистанционного управления светосигнальным комплексом и решения для автоматизации аэропортовой деятельности. Все образцы созданы в России, что обеспечивает независимость от зарубежных поставщиков, отметили в пресс-службе компании.

    Также будет представлен диспетчерский пульт нового комплекса «Синтез-АР3», предназначенного для автоматизации управления воздушным движением в аэродромных и региональных центрах ЕС ОрВД. Разработка полностью отечественная и предназначена для контроля воздушной обстановки и планирования полетов.

    Особое внимание уделено унифицированной инфраструктуре связи, навигации и автоматизации для обеспечения полетов беспилотников. Заместитель гендиректора Дмитрий Савицкий подчеркнул, что концерн видит ускоренное развитие беспилотной авиации в России как приоритетную задачу из-за поручения президента РФ.

    Мероприятие NAIS состоится в Москве с 4 по 5 февраля и считается одной из ключевых российских площадок для развития авиаперевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» поставил военным комплексы ПВО и специальную технику досрочно.

    Компания назвала главные преимущества системы ПВО С-400, среди которых высокая эффективность и способность работать по аэродинамическим и баллистическим целям.

    Концерн «Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на выставке Aero India.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 13:38 • Новости дня
    Медведев назвал помогающие воевать с Россией страны врагами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью отметил, что страны, желающие поражения России и оказывающие военную помощь, становятся ее врагами.

    В интервью ТАСС Медведев подчеркнул, что страны, помогающие воевать с Россией, будь то поставки оружия, разведданных или другие формы содействия, выступают как враги. По его словам, это соответствует и международному праву, и не может быть объяснено невмешательством.

    «Вот те, кто помогает воевать с нами, будь то оружие, разведданные, те или иные цели, которые там вводят, допустим, в блоки памяти ракет и других средств поражения, – они выступают как враги», – считает Медведев.

    Политик отметил, что такие действия навсегда останутся в истории отношений между странами, несмотря на разные моменты в прошлом. Он добавил, что это печальное обстоятельство будет всегда учитываться.

    Медведев также пояснил, что врагами России являются страны, желающие ей погибели, поражения и распада. Он выразил сожаление, что многие западные страны, особенно большая часть государств Европы, занимают такую позицию. Политик отметил, что для него русофобия европейских стран стала неожиданностью, учитывая их цивилизационную близость с Россией.

    «Значит, и развивались мы вместе, и враждовали иногда, но тем не менее вот такая оголтелая русофобская позиция для меня стала, честно сказать, удивительной», – сказал он.

    Ранее Медведев назвал равнодушие к участникам спецоперации и отсутствие патриотизма внутренней угрозой для страны.

    Медведев отметил, что угроза реванша со стороны Украины должна быть полностью исключена, независимо от будущих границ страны.

    Он также заявил, что Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта, как ранее не была заинтересована в начале спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
