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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    28 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    32 комментария
    18 сентября 2026, 21:48 • Новости дня

    Путин заявил о вырождении режима на Украине в диктатуру

    Путин: Режим на Украине выродился в диктатуру

    Путин заявил о вырождении режима на Украине в диктатуру
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал политическую систему на Украине диктатурой, которой выгодно продолжение конфликта для сохранения власти.

    «А как сегодняшний режим на Украине может защищать демократию, когда он сам уже давно выродился в диктатуру? Об этом никто не говорит», – сказал глава государства на заседании военно-промышленной комиссии, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также подчеркнул, что киевским властям выгодно продолжение боевых действий. По его словам, власть в соседней стране оказалась узурпирована группой казнокрадов и коррупционеров. Им необходим конфликт, чтобы сохранить свои позиции и избежать проведения выборов.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о желании европейских стран сохранить нацистский режим на Украине.

    В прошлом году президент Владимир Путин назвал украинское руководство узурпировавшей власть преступной группировкой.

    Глава государства указывал на серьезные признаки утраты украинской государственности из-за нелегитимности киевских властей.

    18 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин: «Единая Россия» держит на контроле программу социальной догазификации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин высоко оценил роль «Единой России» в реализации и расширении программы социальной догазификации, охватившей уже более 1,6 млн домовладений.

    Путин в ходе телемоста по подключению новых объектов к газовым сетям рассказал о ходе реализации программы социальной газификации, сообщается на сайте «Единой России». «Партия предложила расширить программу газификации, ввести дополнительные механизмы поддержки граждан. И эти инициативы «Единой России» были реализованы на практике», – сообщил Путин.

    Глава государства отметил, что программа охватила школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и садовые товарищества. Более 400 образовательных и медицинских учреждений, а также котельных уже получили газ. По его словам, для 13 льготных категорий граждан, включая многодетные семьи, участников специальной военной операции и инвалидов первой группы, введены субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ на участках.

    Президент подчеркнул, что законодательные решения для реализации программы принимались при активном участии «Единой России». Он добавил, что за последние два десятилетия газовая инфраструктура значительно расширилась – с 40 регионов в 2005 году до 73 в настоящее время. Доступ к сетевому газу способствует созданию новых предприятий, рабочих мест и снижению экологической нагрузки, особенно в крупных городах.

    Особое внимание уделяется сельской местности, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство, на долю которого приходится более 60% всего возводимого жилья в стране. К началу сентября текущего года возможность подключения получили 1,62 млн домовладений, из которых более 1,2 млн уже газифицированы. Программа социальной газификации носит бессрочный характер и будет продолжена во всех регионах, включая Сибирь и Дальний Восток.

    Напомним, президент России Владимир Путин открыл новые объекты социальной газификации в регионах страны.

    Глава государства напомнил о мировом лидерстве России по объемам запасов природного газа.

    Партия «Единая Россия» запланировала осуществить более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения к 2030 году.

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    18 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования.

    Глава государства в шестой раз воспользовался электронным форматом голосования, сделав это из своего кабинета в Кремле, передает РИА «Новости».

    Впервые президент отдал голос онлайн на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

    Впоследствии Владимир Путин выбирал дистанционный формат на муниципальных выборах, выборах мэра Москвы, а также на президентских выборах в марте 2024 года. В сентябре того же года он проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму из резиденции в Ново-Огарево.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня, до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов. Ранее президент называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил дистанционное участие главы государства в пятничном голосовании.

    Перед началом выборов Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров также воспользовался электронным форматом волеизъявления.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    18 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»

    Украина и семь стран Европы объединились в формат «Карпатская восьмерка»

    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В украинской части Карпат прошел первый саммит государств и общин региона, на котором объявили о запуске нового формата сотрудничества из восьми стран.

    О запуске нового формата сотрудничества «Карпатская восьмерка» (C8) сообщил глава киевского режима, передают «Вести».

    Объединение было создано на первом саммите государств, регионов и общин Карпатского региона, который прошел в украинской части Карпат.

    В состав новой организации вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. Также в работе объединения принимает участие Европейский союз. Инициатива направлена на развитие взаимодействия между странами-участницами.

    По словам инициатора, формат C8 должен углубить межгосударственное взаимодействие в сферах безопасности и энергетики. Кроме того, планируется расширение транспортно-логистических коридоров, развитие трансграничного экономического сотрудничества и обеспечение адресной поддержки местных общин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер-министр Роберт Фицо приехали в Буковель для участия во встрече Карпатской интеграционной инициативы.

    Месяцем ранее представители сербского оппозиционного движения «Мы – сила народа» заявили о вреде контактов с нелегитимным главой киевского режима.

    Весной глава правительства Словакии выразил недоверие словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба».

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    18 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Путин открыл новые авиатерминалы в пяти регионах России
    Путин открыл новые авиатерминалы в пяти регионах России
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых терминалов и аэродромной инфраструктуры в пяти городах страны.

    «Для России развитая авиационная сеть – это значимое условие связанности территорий, транспортной доступности удаленных регионов, в том числе в Арктике, в Сибири и на Дальнем Востоке. И конечно, современные аэропорты – это дополнительные стимулы для экономики регионов, для роста торговли, деловой активности и, разумеется, туризма, это более высокое качество сервиса и скорость обслуживания пассажиров», – приводит Кремль в Max слова главы государства.

    В аэропорту Барнаула заработал новый пассажирский терминал, способный пропускать до 600 человек в час, передает РИА «Новости». Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток здесь увеличится до 875,5 тыс. человек, что повысит туристическую привлекательность региона. Новый терминал в Оренбурге превосходит старый в 3,5 раза, увеличив пропускную способность до одной тысячи пассажиров в час.

    В Махачкале ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км и командно-диспетчерский пункт. Реконструкция позволит принимать любые типы самолетов в сложных метеоусловиях и увеличит пропускную способность аэропорта в 1,5 раза – до 4 млн человек в год. В Пскове также открылся новый терминал.

    В аэропорту Южно-Сахалинска завершилась модернизация пункта пропуска, увеличившая его пропускную способность до 600 пассажиров в час. Для развития международного туризма там установили 20 кабин паспортного контроля, в том числе десять автоматизированных систем «Сапсан» с биометрией. Финансирование проекта осуществлялось из федерального бюджета.

    Новый терминал псковского аэропорта «Княгиня Ольга» площадью более 6 тыс. кв. метров рассчитан на обслуживание 150 пассажиров в час. Его строительство позволило разделить пассажиропотоки, организовать зоны прилета и получения багажа, повысить комфорт и скорость обслуживания. Здание оснащено современными системами досмотра, вентиляции и кондиционирования, а также средствами информирования и вызова персонала для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В архитектурном облике терминала отражено историко-культурное наследие региона. Развитие воздушной гавани призвано укрепить транспортные связи Псковской области с другими регионами России и повысить ее привлекательность для туристов и бизнеса.

    В сентябре прошлого года глава государства по видеосвязи открыл современный международный терминал в Хабаровске.

    Ранее российский лидер принял участие в церемонии запуска новых аэровокзальных комплексов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе.

    Президент призвал руководителей регионов улучшить транспортную инфраструктуру вокруг новых воздушных гаваней.

    Комментарии (4)
    18 сентября 2026, 12:46 • Новости дня
    Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине

    МИД России выразил протест послу Британии из-за поставок оружия Украине

    Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел выразило решительный протест временной поверенной в делах Британии Дейни Долакия из-за поставок вооружений Киеву.

    Российское дипломатическое ведомство вызвало временную поверенную в делах Британии в Москве Дейни Долакия, передает МИД.

    В ходе встречи дипломату был заявлен решительный протест в связи с наращиванием поставок Лондоном беспилотников и других систем вооружений Киеву. Представители министерства подчеркнули, что конфронтационная линия Соединенного Королевства направлена на затягивание и эскалацию конфликта, отдаляя перспективу политического урегулирования.

    В ведомстве отметили, что массированные поставки дальнобойного наступательного вооружения делают Лондон соучастником действий киевского режима, которые расцениваются как терроризм и военные преступления. Британской стороне предъявили перечень нарушаемых международных обязательств и разъяснили риски деструктивных действий на фоне превосходства Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.

    «Любые британские военные объекты на Украине, используемые для ударов по российской территории, являются законной целью. Подчеркнуто, что вся полнота ответственности за возможное дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации лежит на Лондоне», – следует из сообщения МИД России.

    Британской стороне выдвинуто требование отказаться от эскалации.

    Месяцем ранее посольство России в Лондоне пообещало Британии неизбежные последствия за использование украинскими военными британских беспилотников.

    В январе российский МИД уже вызывал временную поверенную в делах Соединенного Королевства Дейни Долакия.

    В тот же период сотрудники ФСБ выявили незаявленного сотрудника британских спецслужб под прикрытием должности второго секретаря посольства.

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    18 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска новых объектов социальной газификации.

    Путин в ходе открытия объектов социальной газификации напомнил о мировом лидерстве страны по объемам запасов природного газа, передает РИА «Новости». «Отмечу, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа», – сказал российский лидер.

    По словам Путина, этот ресурс должен в первую очередь служить самой стране. «Наша задача в том, чтобы этот ресурс, в первую очередь, служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан», – добавил президент.

    Ранее в пятницу глава государства по видеосвязи дал старт работе новых газораспределительных сетей в нескольких регионах.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил итоги реализации программы социальной газификации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Газпрома Алексей Миллер заявил о полном суверенитете и первом месте России по запасам этого топлива.

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    18 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин принял участие в подписании договора о поставках МС-21 для «Аэрофлота»
    Путин принял участие в подписании договора о поставках МС-21 для «Аэрофлота»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии заключения крупнейшего соглашения о передаче «Аэрофлоту» 90 новейших среднемагистральных самолетов МС-21-310. Поставки перевозчику первых 18 находящихся в производстве машин должны начаться уже в следующем году.

    Торжественное мероприятие состоялось в пятницу, передает РИА «Новости». На церемонии присутствовали глава Минпромторга Антон Алиханов, руководитель Минтранса Андрей Никитин и генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

    В подписании документов также участвовали руководители профильных авиационных предприятий. Среди них были гендиректор ОАК Вадим Бадеха, глава ОДК Александр Грачев и руководитель компании «Авиакапитал-Сервис» Роман Пахомов.

    «Перспективные модели у нас есть, включая среднемагистральные МС-21. Сейчас в производстве находятся 18 таких машин. Их поставки «Аэрофлоту» должны начаться уже в следующем году», – заявил Путин.

    Среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер МС-21 разработан специалистами корпорации «Яковлев», которая входит в структуру Ростеха. Вместимость этого современного воздушного судна составляет от 163 до 211 пассажиров.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал подписание прорывного договора о поставках самолетов МС-21.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов назвал компанию «Аэрофлот» якорным заказчиком отечественных пассажирских лайнеров.

    В начале августа первый серийный импортозамещенный борт совершил испытательный полет с аэродрома Иркутского авиационного завода.

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    18 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Посол Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия комплексно обеспечивает безопасность проведения парламентских выборов. За обстановкой на участках следят правоохранители и сотрудники институтов общественного контроля. Для ограждения людей от атак ВСУ в прифронтовых городах проводится голосование на дому, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД России Родион Мирошник. Ранее сообщалось об украинских атаках на российские выборы.

    «Россия заранее понимала и готовилась к тому, что противник попытается сорвать голосование. Происходит усиление давления – прямого, террористического, психологического, информационного. Мы фиксируем увеличение количества дронов, которыми ВСУ пытаются атаковать мирных граждан», – рассказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.

    По его словам, атаки происходят не только на прифронтовых территориях, но также в Москве, Сочи и других крупных городах. Тем не менее местные власти комплексно обеспечивают безопасность выборов во всех регионах, подчеркнул собеседник.

    «Электронные сервисы электоральной экосистемы в постоянном режиме отслеживаются ИТ-специалистами. Военные гарантируют физическую защиту граждан, ПВО отражает атаки украинских БПЛА. Правоохранители находятся на местах в постоянной готовности купировать провокации», – продолжил спикер.

    Посол напомнил, что обстановка на избирательных участках находится также под постоянным мониторингом госслужащих и сотрудников институтов общественного контроля. «Помимо этого, в 32 регионах избирателям доступно дистанционное электронное голосование. Это один из наиболее действенных способов обезопасить людей от возможных провокаций противника. Кроме того, это удобно», – указал Мирошник, добавив, что сам также проголосовал через ДЭГ.

    В то же время наиболее опасная ситуация сохраняется в прифронтовых зонах Донбасса и Новороссии, заметил собеседник. «Основная задача, которая стоит перед властями, – рассредоточить людей. Поэтому на большинстве территорий, примыкающих к линии боевого соприкосновения, организовано досрочное голосование», – объяснил дипломат.

    Также, указал спикер, в ряде населенных пунктов, например, в Сватово и Кременной, проводится голосование на дому. «Группы избирательных комиссий по графику переходят от дома к дому, от микрорайона к микрорайону. Так нам удается избегать скопления людей в одной точке», – пояснил спикер.

    И что немаловажно, избиратели в исторических регионах даже в такой ситуации активно участвуют в голосовании. «Граждане осознают историческую значимость момента и связанную с ней свою ответственность. Парламентскую кампанию можно считать завершающим этапом интеграции регионов в состав России. Это крайне символичный акт», – акцентировал посол.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о провокациях в отношении российских избирательных участков на выборах в Госдуму. В качестве примера она привела атаки с помощью украинских БПЛА. Дипломат также отметила «огромный поток» дезинформации, который был запущен, чтобы повлиять на ход голосования.

    Захарова добавила, что аналогичные действия наблюдаются и за рубежом. «От попыток западных стран снять с себя ответственность за организацию безопасного прохода граждан к организованному избирательному участку до информационных уже даже не провокаций, а прямых информационных атак», – уточнила она.

    По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 20:00 мск 17 сентября до 7:00 18 сентября в сторону столичного региона летело более 350 беспилотников. Большую часть дронов нейтрализовали «на дальних рубежах», а на подлете к столице сбили 64 БПЛА, сообщил он.

    Также стало известно о приостановке работы участков в Сочи в связи с атакой украинских беспилотников. «Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА». … Как только станет безопасно, участки возобновят работу», – заявил мэр города Андрей Прошунин.

    В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе брифинга сообщила, что один участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки беспилотников. По ее словам, в здании были выбиты стекла. В трех муниципалитетах ЛНР 14 избирательных участков были подключены к альтернативным источникам питания из-за повреждения дронами линии электропередачи.

    Кроме того, фиксируются атаки на систему ДЭГ в Москве. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, они более серьезные, чем были ранее. «Армия айтишников отбивает атаки. Они на круглосуточном дежурстве», – сказала она. Тем не менее голосование проходит в штатном режиме.

    Напомним, 18 сентября в России начался основной этап голосования на выборах в Госдуму. Избирательные участки в регионах в течение трех дней будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. За первый час более 1 млн избирателей проголосовали онлайн. По данным ЦИК, явка в целом по стране составляет 4,83% на 10:09 мск.

    Впервые на выборах в нижнюю палату парламента голосуют жители четырех российских исторических регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для граждан РФ, проживающих или находящихся за пределами страны, организовано 333 избирательных участка в 152 иностранных государствах.

    Помимо депутатов Госдумы, в 39 российских регионах выберут депутатов законодательных собраний. Также пройдут прямые выборы глав восьми регионов: Мордовии, Чечни, Тувы, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областей. Глав еще трех субъектов – Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана – изберут депутаты местных парламентов.

    Смотрите видео заявления Памфиловой о вбросах и провокациях на выборах в Госдуму в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    18 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс полностью удовлетворяет потребности Вооруженных сил и силовых ведомств, увеличив выпуск боеприпасов более чем в 22 раза.

    Предприятия оборонно-промышленного комплекса и смежных отраслей полностью обеспечивают потребности армии и силовых ведомств, отметил Путин, передает РИА «Новости». Выступая на церемонии вручения государственных наград, глава государства подчеркнул значимость бесперебойной работы ОПК.

    «Сегодня работники ОПК и их коллеги из смежных отраслей бесперебойно снабжают войска, участвующие в специальной военной операции, наиболее востребованными образцами военной продукции, которые помогают нашим воинам эффективно решать стоящие перед ними боевые задачи», – сказал президент.

    По словам Путина, с начала спецоперации оборонные заводы серьезно увеличили объемы производства. Выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, в том числе высокоточных ракет и снарядов, выросли более чем в 22 раза.

    В августе заместитель министра обороны Александр Санчик сообщил о пятикратном росте поставок вооружения с начала спецоперации.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин объявил об увеличении выпуска боеприпасов более чем в 22 раза.

    Глава государства также отметил регулярное получение армией современных ракетных комплексов и беспилотников.

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    18 сентября 2026, 11:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку, а группировка «Центр» взяла под контроль Золотой Колодезь в Донецкой народной республике (ДНР).

    Армия России за минувшие сутки освободила два населенных пункта в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, двух мотопехотных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих, шесть бронемашин и 10 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Золотой Колодезь в ДНР, кроме того в течение недели было взято под контроль Веселое.

    В течение минувшей недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, спецназначения и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за указанный период составили свыше 2865 военнослужащих, 17 бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    Группировкой «Север» за прошедшую неделю установлен контроль над пунктами Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья в Харьковской области.

    В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе и технике двух танковых, четырех механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1505 военнослужащих, три танка, 19 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» за последнюю неделю освободили Розовку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1955 военнослужащих, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Днепр» на прошедшей неделе взяли под контроль Новоандреевку в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.

    За неделю уничтожены свыше 280 военнослужащих, бронемашина, орудие полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    За неделю подразделения группировки «Запад» заняли более выгодное тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1480 военнослужащих, пять бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и радиоэлектронной разведки, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку.

    До этого они освободили харьковскую Ольховатку.

    А ранее освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

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    18 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим

    Зеленский пожаловался фон дер Ляйен на «космический» дефицит бюджета

    Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен охарактеризовал нехватку средств в украинском бюджете как космическую.

    Во время встречи c фон дер Ляйен Зеленский рассказал о катастрофической нехватке средств, сообщает РИА «Новости». По его словам, власти страны разрабатывают несколько стратегий для решения этой масштабной проблемы.

    «Мы готовим несколько стратегий для преодоления этого, как я отметил, космического дефицита», – сказал Зеленский и добавил, что, несмотря на серьезность ситуации, Киев надеется найти выход из положения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Владимир Зеленский признал наличие дефицита военного бюджета страны в размере 27 млрд долларов.

    Позже украинский лидер запросил у западных союзников дополнительные средства для покрытия этих расходов. В ответ страны Евросоюза решили отказаться от выдачи Киеву новых кредитов.

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    18 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги

    Путин посоветовал россиянину потратить сэкономленные на газе деньги на подарок жене

    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин посоветовал жителю Ульяновской области купить подарок супруге на средства, сбереженные благодаря программе социальной газификации.

    Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину купить жене подарок на деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации, сообщает РИА «Новости». Во время видеоконференции, посвященной открытию новых объектов газоснабжения, Фомин рассказал, что за три года использования природного газа его семья сэкономила более 170 тыс. рублей. Он поблагодарил главу государства за бесплатное подключение региона к газу.

    «На сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок (вашей жене). Я готов присоединиться к этому тоже», – сказал Путин, подчеркнув снижение нагрузки на семейный бюджет по оплате услуг ЖКХ.

    Кроме того, российский лидер поздравил супругов Фоминых с 50-летием совместной жизни и пожелал им всего наилучшего. Он также поблагодарил мужчину за вклад в решение вопросов газификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры.

    Также глава государства потребовал жестко контролировать стоимость газового оборудования для частных домов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал значительными результаты реализации этой программы в стране.

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    18 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    В «Лемана ПРО» прокомментировали перевод активов во временное управление

    В «Лемана ПРО» прокомментировали передачу активов

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские активы торговой сети «Леруа Мерлен», ставшей «Лемана ПРО», перешли под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент», однако в компании заявили об отсутствии сведений о ситуации.

    «В данный момент мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информацией в связи с вышедшим указом президента о передаче активов «Лемана ПРО» (ООО «Ле Монлид») во временное управление. В связи с этим запросили соответствующие разъяснения, после получения которых сможем предоставить более детальный комментарий», – сообщили представители компании РБК.

    Пока компания и все торговые точки работают штатно, без изменений.

    В среду стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций бывших магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» во временное управление акционерного общества «Л.Е.В. менеджмент», документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года французский ретейлер «Ашан» запланировал продажу активов в России из-за санкций Евросоюза. До этого сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименовала материнскую структуру в РФ в ООО «Ле Монлид».

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    18 сентября 2026, 16:18 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 50 млрд рублей на субсидирование авиабилетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти России направили почти 50 млрд рублей на субсидирование авиабилетов в 2025-2026 годах, что позволит перевезти около 10 млн пассажиров, сообщил президент Владимир Путин.

    Почти 50 млрд рублей было выделено в 2025-2026 годах для обеспечения доступности авиабилетов в рамках программ государственного субсидирования, передает РИА «Новости». Об этом Путин сообщил в ходе презентации новых объектов гражданской авиации.

    «Для роста доступности авиабилетов действуют три программы субсидирования по наиболее приоритетным, стратегически значимым направлениям… Могу проинформировать, что на эти цели только за прошлый и текущий годы из федерального бюджета выделено почти 50 млрд рублей», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства также добавил, что выделенные средства позволят перевезти порядка 10 млн пассажиров. Презентация объектов проходила в режиме видеоконференции.

    В конце прошлого года авиакомпания «Аэрофлот» расширила продажу билетов по субсидированным тарифам на 25 направлений.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ввести пятидесятипроцентную скидку на перелеты для детей до 12 лет.

    Для повышения общей доступности авиасообщения власти направят 250 млрд рублей на развитие аэропортовой сети.

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    18 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин заявил о кратном росте производства беспилотников за время спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о кратном увеличении производства беспилотных летательных аппаратов в стране за время проведения специальной военной операции.

    Путин сообщил о кратном увеличении выпуска БПЛА в стране, передает РИА «Новости». По словам главы государства, по отдельным позициям рост составил десятки раз.

    «Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство, в зависимости от класса, также увеличилось в разы, а по некоторым классам – в десятки раз», – сказал Путин во время церемонии вручения государственных наград.

    Летом текущего года глава государства рассказал об активном выпуске современных беспилотных аппаратов с искусственным интеллектом.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил оперативное создание отечественной промышленностью мощной линейки боевых дронов.

    В прошлом году Владимир Путин поручил максимально быстро развернуть в стране отдельный род войск беспилотных систем.

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