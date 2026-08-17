Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Посольство: Лондон ответит за соучастие в преступлениях Киева
Британия неизбежно столкнется с последствиями за соучастие в преступлениях украинских неонацистов против России и использование британских беспилотников, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, распространенном в связи с публикациями СМИ о применении ВСУ британских БПЛА для нанесения ударов по РФ.
Британии придется нести ответственность за поддержку преступлений киевского режима, совершенных против России, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, который передает ТАСС.
«Соединенное Королевство выступает таким образом пособником и соучастником кровавых преступлений и терактов украинских неонацистов ради сдерживания нашей страны и нанесения ей максимального урона чужими руками», – подчеркнули в диппредставительстве.
Российские дипломаты добавили, что подобные действия Лондона неизбежно повлекут за собой последствия. В посольстве отметили, что чем активнее Британия вовлекается в конфликт и поддерживает террористическую машину Киева, тем более высокой окажется цена за эти шаги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинская армия начала применять британские беспилотники для атак вглубь российской территории.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила спецслужбы Соединенного Королевства в прямом руководстве диверсиями киевского режима.
В июне оборонное ведомство Великобритании протестировало новые высокоточные баллистические ракеты Nightfall для нужд ВСУ.