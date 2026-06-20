  • Новость часаСилы ПВО перехватили и уничтожили 57 БПЛА над 11 регионами
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    Россия лишает Украину военной почты
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    Эксперт: В ответ на метание Киевом орденов Польша затормозит путь Украины в ЕС
    Ушаков заявил о любопытных нюансах в позиции премьера Венгрии по Украине
    Российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом
    Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам
    Мишустин утвердил правила перехода на новую систему высшего образования
    Российский снайпер раскрыл секрет уничтожения дрона «Баба-Яга»
    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Эра пятивекового западного господства подходит к концу

    Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

    6 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    0 комментариев
    20 июня 2026, 14:38 • Новости дня

    Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам

    Tекст: Мария Иванова

    Британское оборонное ведомство успешно протестировало новые высокоточные баллистические ракеты Nightfall с дальностью поражения около 500 километров, предназначенные для нужд Вооруженных сил Украины.

    Лондон намерен поставить Киеву экспериментальные системы после завершения тестов, передает РИА «Новости».

    «Великобритания провела испытания нового дальнобойного оружия, которое вскоре может быть поставлено Украине, чтобы Киев мог нанести удар по Москве. Новые системы, способные поражать цели на расстоянии более 300 миль (почти 500 километров) были испытаны на полигоне на Гебридских островах, а в ближайшие месяцы в Великобритании пройдут дальнейшие испытания», – цитирует агентство газету Telegraph.

    Оружие, разрабатываемое в рамках проекта Project Brakestop, оснастят боеголовкой массой 250 килограммов. Скорость полета ракеты достигнет почти 600 километров в час. Разработкой занимаются три британские компании: MBDA, выпускающая ракеты Storm Shadow, MGI Engineering и Rotron Aerospace.

    Изначально на реализацию инициативы выделили около 5 млн фунтов стерлингов (почти 7 млн долларов). Позднее финансирование увеличили еще на 15 млн фунтов. О разработке ракет Nightfall Министерство обороны Британии объявило в январе 2026 года.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию и напрямую втягивают НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Великобритания раскрыла планы по созданию баллистической ракеты Nightfall для украинской армии.

    Летом прошлого года канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву совместно произведенные с британцами дальнобойные комплексы.

    До этого Лондон тайно передал украинским войскам десятки крылатых ракет Storm Shadow.

    19 июня 2026, 19:27 • Новости дня
    Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко

    Зеленский выступил с военными угрозами в адрес Белоруссии

    Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум главе Белоруссии Александру Лукашенко и потребовал «отвести технику» от украинских границ, пишут украинские СМИ.

    Поводом стало предполагаемое скопление военной техники Белоруссии вблизи границы, передают украинские СМИ. По версии Зеленского, развернутые там белорусские силы якобы используются для корректировки ударов по территории Украины.

    «Дал неделю на ее вывод, иначе «мы это сделаем сами», – приводит издание слова главы киевского режима.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    В апреле Зеленский заявил о якобыведущейся подготовке Минском артиллерийских позиций в приграничных районах. В середине мая он приказал перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление. Позже политик пригрозил руководству соседней республики превентивными мерами.

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    20 июня 2026, 10:22 • Новости дня
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что из-за атак на российские города следует отказаться от любых правил в отношении Киева.

    «С учетом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», – написал он в Max.

    По его словам, за гранью приемлемого для Москвы в отношении Киева должно остаться лишь умышленное, то есть заведомо намеренное, уничтожение гражданских лиц.

    Все остальные действия он назвал вполне допустимыми, несмотря на реакцию украинского руководства и европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Дмитрий Медведев призвал многократно усилить огневое воздействие по украинской столице.

    Российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решительно осудил продолжающиеся атаки киевского режима по мирным российским городам.


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    20 июня 2026, 15:26 • Видео
    Определен следующий премьер Британии

    Уже скоро в Великобритании должны смениться лидер правящей Лейбористкой партии, а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

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    19 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла

    Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла

    Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана в России экстремистской и запрещена).

    Поводом послужило участие украинского лидера в майских мероприятиях по перезахоронению останков одного из лидеров националистов Андрея Мельника, передает РИА «Новости».

    Кроме того, глава Украины присвоил отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ наименование «Имени героев УПА».

    Навроцкий напомнил, что президент Польши также является Великим магистром ордена Белого Орла и в его обязанности входит поддерживать честь этой высшей государственной награды.

    «После согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных Сил Украины названия «Героев УПА», по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого Орла», – заявил Навроцкий в видеообращении.

    Ранее Варшава потребовала переименовать названное в честь УПА подразделение ВСУ.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о попытках Владимира Зеленского оправдаться за героизацию экстремистов.

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    20 июня 2026, 07:16 • Новости дня
    Ушаков заявил о любопытных нюансах в позиции премьера Венгрии по Украине

    Ушаков: В позиции Мадьяра по Украине есть любопытные нюансы

    Ушаков заявил о любопытных нюансах в позиции премьера Венгрии по Украине
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция нового премьера Венгрии Петера Мадьяра по Украине отличается любопытными нюансами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Его позиция несколько отличается от позиции предшественника», – заявил Ушаков. Он уточнил, что конкретные детали между российской и венгерской сторонами пока не обсуждались, а в Кремле продолжают наблюдать за развитием ситуации.

    «У нового лидера есть много нюансов. Они появились и в отношении взаимоотношений в рамках ЕС, например. И по Украине у него тоже есть свои нюансы. Они достаточно любопытные и интересные», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый премьер Мадьяр отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя.

    Мадьяр настоял на вычеркивании из итоговой декларации ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины.

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    20 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС

    Euractiv: Появление Зеленского сорвало повестку саммита ЕС на ужине

    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время саммита Евросоюза дискуссия о будущих переговорах с Россией по Украине фактически вытеснила разговор о Китае, который должен был стать главной темой ужина европейских лидеров, пишет Euractiv.

    Вечерний ужин, на котором планировалось согласовать стратегию по сдерживанию растущего влияния Китая в мировой экономике, затянулся из-за споров о конфликте на Украине, пишет Euractiv.

    В начале встречи лидеры 27 стран ЕС приветствовали Владимира Зеленского и отметили формальный старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако после того как украинский президент покинул зал, обсуждение резко сменилось и сосредоточилось на том, кто должен возглавить возможный диалог с Кремлем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за участие Британии и настаивал, что инициативу должна взять на себя Европа в широком смысле, а не только Евросоюз.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил опереться на формат «евротройки» в лице Германии, Британии и Франции или на более узкий «нормандский формат» Берлина и Парижа, чья репутация пострадала из-за роли в заключении Минских соглашений.

    Премьер Польши Дональд Туск потребовал более широкой группы стран, чем E3, в которую его страна не входит. Глава правительства Италии Джорджа Мелони, также критикуюшая формат E3, призвала назначить одного специального посланника ЕС для начала диалога с Москвой. По словам двух дипломатов ЕС, Мелони убеждала коллег, что единый голос, избранный всеми 27 государствами, усилит позиции блока на будущих переговорах.

    Один из премьер-министров в беседе с помощниками назвал обсуждение безумным и отметил, что якобы не видит никаких признаков готовности Москвы начать переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц по итогам саммита ЕС заявил о необходимости начала переговоров с Москвой и о ключевой роли «евротройки» Германии, Британии и Франции.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита предложила рассмотреть вопрос о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией.

    Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине ограничились общим призывом к перемирию и не утвердили кандидатуру переговорщика с Россией.

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    19 июня 2026, 22:22 • Новости дня
    Глава МИД Украины отказался от польского ордена

    Глава МИД Украины Сибига отказался от польского Командорского креста

    Глава МИД Украины отказался от польского ордена
    @ Marianna Kotyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Сибига объявил, что отказывается от польского Командорского креста. Такое решение он принял в ответ на лишение Владимира Зеленского высшей награды Польши – Ордена Белого Орла.

    Сибига заявил в соцсетях, что решение Польши лишить Зеленского Ордена Белого Орла стало стратегической ошибкой, выгодной Москве. «Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков делать неоправданные, импульсивные и неуважительные шаги в отношении даже не президента Зеленского, а прежде всего украинского государства», – заявил он.

    Глава МИД Украины заявил, что на этом фоне не видит возможности сохранять Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей», полученный в октябре 2022 года. Он заявил, что вскоре вернет награду Польше.

    Сибига также заявил, что ни один президент другой страны «не будет диктовать» Киеву его историю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана в России экстремистской и запрещена).

    Директор Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач ранее потребовал от Зеленского личных извинений и объяснения решения присвоить подразделению ВСУ имя героев УПА

    Канцлер ордена Белого Орла Михал Клейбер поддержал инициативу Навроцкого об отзыве высшей польской награды у украинского лидера.

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    19 июня 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»

    Эксперт Федутинов: Дрон ВСУ «Сичень» выполнен по аналогичной с «Геранью» схеме

    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»
    @ Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинский БЛА «Сичень», который был замечен в ходе недавней атаки на Московский регион, – довольно новый аппарат. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В ходе недавней атаки на Московский регион противником была задействована широкая номенклатура имеющихся в распоряжении ВСУ беспилотников-камикадзе. Это было сделано для увеличения количества одновременно задействованных беспилотников в целях повышения вероятности прорыва противовоздушной обороны Москвы», – отметил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В результате – даже при высоких показателях эффективности перехвата целей, характерных для российских средств ПВО – нескольким аппаратам удалось прорваться сквозь эшелонированную оборону и нанести определенный ограниченный, но, тем не менее, неприятный ущерб гражданским объектам», – добавил он. По словам собеседника, Украина, в частности, применяла дроны Ан-196 «Лютый», «Морок», FP-1, «Бобер».

    «Одним из задействованных украинской стороной беспилотников был БЛА «Сичень». Это довольно новый аппарат, который впервые был представлен общественности в апреле текущего года», – указал эксперт. Как рассказал Федутинов, «Сичень» выполнен по аналогичной с БЛА «Герань» схеме бесхвостка.

    «В качестве силовой установки используется четырехцилиндровый оппозитный двигатель внутреннего сгорания. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа. Сообщалось, что аппарат может применяться по целям, удаленным от места старта на дальность до 1400 км», – детализировал он.

    «Аппараты такого плана нередко называют Геране- или Шахедо-подобными. Это обусловлено тем, что в указанных БЛА удалось реализовать удачный баланс между техническими параметрами беспилотника – прежде всего дальностью действия и массой носимой полезной нагрузки – а также стоимостью изделий. Неслучайно, изучение опыта конфликта на Украине привело к появлению разнообразных клонов таких БЛА в различных странах мира», – заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что ВСУ в ходе атаки на Московский регион 18 июня применили новый дрон «Сiчень» («Январь»). Как сообщают авторы Telegram-канала «Военный Осведомитель», в налете участвовали как минимум шесть таких аппаратов.

    Впервые беспилотник был представлен в апреле 2026 года. Утверждается, что «Сичень» несет боевую часть массой 40 кг на расстояние до 1400 км с максимальной скоростью полета до 200 км/ч. Как отмечается, внешне дрон напоминает российский беспилотный летательный аппарат «Герань».

    Напомним, в ночь на четверг дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на подлете к столице было сбито более 190 дронов. 

    Военкор Александр Коц предположил, что «операция» была построена в три такта: разведка, проверка и сам удар. По его мнению, первая волна ударов прошла 16 июня, когда над столицей сбили 90 дронов. 17 июня тактика была повторена, а 18 июня противник совершил атаку по уже разведанному коридору.

    Военные эксперты высоко оценили профессионализм отечественной ПВО. Однако полностью свести ущерб к нулю не удалось: пострадал Московский НПЗ, а также ряд объектов гражданской инфраструктуры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

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    20 июня 2026, 00:20 • Новости дня
    Зеленский заявил о возможном возобновлении переговоров с Россией
    Зеленский заявил о возможном возобновлении переговоров с Россией
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с Россией по мирному урегулированию могут возобновиться, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Я думаю, раунды переговоров с российской стороной возобновятся», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что остается открытым вопрос формата таких переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что Зеленский попросил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву стать посредником на переговорах.

    Турция подтвердила намерение предоставить площадку для проведения дальнейших дипломатических контактов, направленных на разрешение украинского кризиса.

    Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

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    20 июня 2026, 09:27 • Новости дня
    Макрон рассказал о планах Трампа в 2025 году передать территории Украины России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп в августе 2025 года рассматривал возможность подписать мирный договор, предусматривающий значительные территориальные уступки в пользу России для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на французского лидера Эммануэля Макрона.

    Трамп в августе 2025 года рассматривал возможность подписания соглашения об урегулировании украинского кризиса на условиях Москвы, передают «Вести». Документ предполагал закрепление за Россией освобожденных в ходе спецоперации территорий, а также передачу земель, еще не находящихся под контролем российских войск.

    Обсуждение мирного плана состоялось на военной базе в Анкоридже на Аляске, где стороны вплотную приблизились к его утверждению. «В Анкоридже соглашение уже почти было на столе, в котором говорилось, что мы отдадим украинскую территорию, которая даже еще не была захвачена», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон украинским СМИ.

    По словам французского лидера, в то время глава Белого дома был уверен в неминуемом поражении Киева. Макрон полагает, что на позицию американского президента повлияла сложная встреча с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Однако позже Трамп изменил свое мнение относительно урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность признания Украиной потери территорий.

    Посол Евросоюза Катарина Матернова назвала неприемлемыми российские условия урегулирования конфликта.

    Позднее Дональд Трамп пообещал Киеву значительные земли при достижении мирного соглашения.

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    19 июня 2026, 19:55 • Новости дня
    Туск назвал позорными действия Зеленского по героизации УПА

    Туск рассказал о попытках Зеленского оправдаться перед Польшей за героизацию УПА

    Туск назвал позорными действия Зеленского по героизации УПА
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский пытается убедить Варшаву в отсутствии злого умысла при прославлении Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской, запрещена в России), героизация которой является позором, заявил премьер Польши Дональд Туск.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита Евросоюза прокомментировал ситуацию вокруг прославления экстремистской УПА, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул, что Киев старается загладить вину за недавние инциденты.

    «Зеленский и вчера и ранее давал понять, что ни в какой степени не имел намерений каким-либо образом обидеть Польшу, поляков или поставить под угрозу польско-украинские отношения. Но случилось то, что случилось», – заявил Туск. При этом он охарактеризовал действия украинского лидера как позорные и выразил желание минимизировать последствия этого плохого решения.

    В конце мая Зеленский посетил церемонию перезахоронения одного из лидеров националистов Андрея Мельника под Киевом. Кроме того, он присвоил центру специальных операций ВСУ наименование в честь героев УПА.

    В ответ на эти шаги польский президент Кароль Навроцкий поднял вопрос о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла, врученного ему в 2023 году. Однако после недавнего заседания профильного совета окончательный вердикт так и не был вынесен.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск осудил решение украинских властей о присвоении подразделению ВСУ имени экстремистской организации.

    Канцелярия польского президента потребовала от Владимира Зеленского личных извинений за этот шаг.

    Бывший глава польского правительства Матеуш Моравецкий посоветовал украинскому лидеру переименовать данную бригаду для сохранения ордена Белого Орла.

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    20 июня 2026, 10:04 • Новости дня
    Буданов отказался от польской награды из-за лишения Зеленского ордена Белого Орла
    Буданов отказался от польской награды из-за лишения Зеленского ордена Белого Орла
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, отказался от награды Польши. Это произошло после того, как польская сторона лишила украинского президента ордена Белого Орла из-за героизации нацистов.

    «Я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», которым меня наградил президент Польши в прошлом году», – написал Буданов в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Украинский чиновник охарактеризовал лишение Зеленского награды как недружественный шаг. Он также упрекнул Варшаву в попытках диктовать другим народам, как им следует изучать собственную историю. От лица Киева Буданов пообещал дать соответствующую оценку произошедшему инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    В знак протеста против этого шага глава МИД Украины Дмитрий Сибига отказался от польского Командорского креста.

    Годом ранее бывший польский лидер Анджей Дуда наградил самого Кирилла Буданова золотым офицерским крестом.

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    20 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    ПВО сбила 187 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    ПВО сбила 187 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 187 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщает в «Максе», что цели были обнаружены и поражены в период с 20.00 мск 19 июня до 7.00 мск 20 июня.

    В сообщении уточняется, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской и Астраханской областей.

    Кроме того, БПЛА сбиты в небе Краснодарского края, Московского региона и Крыма. Также дроны были нейтрализованы над акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа над рядом российских регионов.

    В ночь со среды на четверг дежурные средства ПВО нейтрализовали 555 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями более чем 20 российских регионов и Азовским морем.

    В ночь с понедельника на вторник российские расчеты ПВО сбили 157 украинских дронов над несколькими областями центральной и южной части страны, а также над Черным морем.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    20 июня 2026, 03:56 • Новости дня
    Военные в Севастополе сбили пять БПЛА

    Развожаев сообщил об уничтожении пяти атаковавших Севастополь БПЛА

    Военные в Севастополе сбили пять БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе продолжается отражение атаки беспилотников, сбиты пять БПЛА, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – сообщил Развожаев в «Максе».

    Он подчеркнул, что воздушная тревога в городе не отменена и горожанам следует оставаться в безопасных местах.

    По его данным, были сбиты пять беспилотников в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент. Губернатор отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

    Он добавил, что военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники с применением различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные также уничтожили два летевших на Москву беспилотника.

    За ночь и утро субботы над Севастополем были ликвидированы 16 беспилотных летательных аппаратов.

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    19 июня 2026, 20:24 • Новости дня
    Су-34 авиабомбами уничтожили мост в Сумской области и пункт управления ВСУ

    Минобороны России сообщило об ударах экипажей Су-34 по объектам ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 успешно поразили объекты вооруженных сил Украины, используя авиабомбы ФАБ-500, сообщило Минобороны.

    Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 успешно поразили объекты вооруженных сил Украины, используя авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции, передает Минобороны России.

    Средства объективного контроля зафиксировали точное попадание по заданным целям. В частности, в районе населенного пункта Уланово Сумской области был полностью разрушен автомобильный мост, игравший важную роль в логистике противника.

    Кроме того, в Харьковской области, неподалеку от Моначиновки, российская авиация нанесла удар по пункту управления беспилотниками. В результате атаки было ликвидировано до 20 военнослужащих украинской армии.

    Накануне Воздушно-космические силы России поразили пункты дислокации украинских войск в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500.

    В тот же день российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил четыре расчета беспилотников в Сумской области.

    В пятницу экипаж Су-34 применил тяжелую авиационную бомбу ФАБ-3000 для ликвидации укрытия солдат противника в ДНР.

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    19 июня 2026, 18:41 • Новости дня
    Собянин: Силы ПВО сбили 76 беспилотников на подлете к Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабный налет украинских дронов на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    По его словам, только на ближнем рубеже зенитчики перехватили и уничтожили 76 вражеских беспилотников.

    «Сегодня противник предпринял еще одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет», – написал Собянин в Max.

    Накануне Министерство обороны России сообщило о перехвате 555 украинских беспилотников.

    Мэр столицы заявил о повреждении здания торгового центра «Садовод» из-за падения обломков.

    В марте текущего года системы противовоздушной обороны уничтожили четыре направлявшихся к городу дрона.

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