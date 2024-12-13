Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.4 комментария
В Германии украинского экс-посла Мельника назвали поклонником фашистов
Депутат немецкого парламента Дагделен обвинила украинского экс-посла Мельника в симпатии к фашистам
Депутат немецкого парламента Севим Дагделен обвинила бывшего посла Украины Андрея Мельника в симпатии к фашистам, отвечая на его критику в адрес партии «Союз Сары Вагенкнехт», следует из сообщения парламентария в соцсети.
Украинский посол Андрей Мельник стал объектом критики со стороны депутата немецкого парламента Севим Дагделен, передает НСН. «Поклонник фашистов Мельник – посол администрации, чей срок власти давно уже истек», – отметила Дагделен.
Эти слова стали ответом на критику Мельником партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость», которую он упрекнул в бесчеловечности и обмане людей, приравняв ее к партии «Альтернатива для Германии». Мельник заявил, что «Союз Сары Вагенкнехт» якобы «плюется ядом и желчью».
Ранее бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник «послал к черту» депутата Бундестага Ральфа Стенгера за его критику передачи Киеву кассетных боеприпасов.
На должности посла в Германии Мельник прославился скандальными заявлениями, в том числе оскорблением канцлера Олафа Шольца. Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня подписал указ о назначении Мельника на должность посла в Бразилии.