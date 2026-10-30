Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Суд обязал IIHF допустить сборные России по хоккею к международным турнирам
Международная федерация хоккея (IIHF) в срочном порядке рассмотрит шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям из-за вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).
Организация заявила, что исполнит решение инстанции по России и оценит процесс допуска отечественных команд к турнирам, передает РИА «Новости».
Ранее Спортивный арбитражный суд обязал IIHF разрешить российским сборным участвовать в международных соревнованиях. При этом в федерации подчеркнули, что разочарованы подобным постановлением.
Сборные России по хоккею были отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF с февраля 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил о возможности подачи иска в Спортивный арбитражный суд из-за отстранения отечественных клубов и сборных.
Также министр спорта Михаил Дегтярев назвал обреченными попытки Киева оспорить допуск российских спортсменов на Олимпийские игры.