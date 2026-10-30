Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Путин поблагодарил президента Мадагаскара за регистрацию РПЦ
Путин поблагодарил президента Мадагаскара за регистрацию РПЦ на острове
Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Мадагаскара Микаэлю Рандрианирине за регистрацию на острове Русской православной церкви.
«Хотел бы отдельно отметить, что в апреле Русская православная церковь получила статус юридического лица на Мадагаскаре. Хочу вас за это поблагодарить, это важное событие, с учетом того, что количество прихожан РПЦ на острове превышает полторы тысячи человек», – заявил Путин, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел встречу с президентом Республики Мадагаскар Микаэлем Рандрианириной.
В августе президент России сообщил о планах построить храм Русской православной церкви в Мьянме.