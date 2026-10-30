Путин встретился с президентом Мадагаскара

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе саммита Путин подчеркивал искреннюю заинтересованность России в дальнейшем развитии и углублении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества со всеми странами Африканского континента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Среди приоритетных направлений взаимодействия России и Мадагаскара – взаимная торговля продукцией АПК, геологоразведка, энергетика, медицина, здравоохранение и образование. Перспективной областью для расширения сотрудничества также считается подготовка кадров. Кроме того, страны взаимодействуют в оборонной сфере в рамках официального межправительственного соглашения.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходили в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков анонсировал девять двусторонних встреч Владимира Путина с лидерами стран Африки.

В четверг Путин сообщил о достижении третьим саммитом Россия – Африка практически всех поставленных задач.

Во вторник президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина прибыл в российскую столицу для участия в саммите.