Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Путин встретился с президентом Мадагаскара
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Мадагаскар Микаэлем Рандрианириной, который прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.
В ходе саммита Путин подчеркивал искреннюю заинтересованность России в дальнейшем развитии и углублении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества со всеми странами Африканского континента. Об этом сообщает РИА «Новости».
Среди приоритетных направлений взаимодействия России и Мадагаскара – взаимная торговля продукцией АПК, геологоразведка, энергетика, медицина, здравоохранение и образование. Перспективной областью для расширения сотрудничества также считается подготовка кадров. Кроме того, страны взаимодействуют в оборонной сфере в рамках официального межправительственного соглашения.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходили в Москве 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков анонсировал девять двусторонних встреч Владимира Путина с лидерами стран Африки.
В четверг Путин сообщил о достижении третьим саммитом Россия – Африка практически всех поставленных задач.
Во вторник президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина прибыл в российскую столицу для участия в саммите.