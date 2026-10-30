Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Протестующие в Риме закидали файерами здание Минтранса
Участники протестов закидали файерами здание Минтранса в столице Италии
Участники многотысячного протестного шествия против правительства Италии закидали файерами здание министерства инфраструктуры и транспорта в Риме.
В столице Италии проходит массовая манифестация против «экономики войны», роста стоимости жизни и трат на вооружения. Участники акции пикетируют здание министерства инфраструктуры и транспорта, площадь перед ведомством закидали шашками с фальшфейерами, передает РИА «Новости».
Протестующие скандируют лозунги с требованием отставки главы министерства Маттео Сальвини. Гнев демонстрантов вызвало распоряжение министра перенести запланированную на пятницу забастовку в транспортной сфере, которая должна была пройти вместе со всеобщей стачкой. Колонну профсоюзов и студентов возглавляют два трактора с представителями сельхозпроизводителей, недовольными ростом цен на автомобильное топливо. У здания Минтранса выстроен кордон карабинеров.
Ожидается, что в шествии примут участие около 20 тыс. человек. К основной колонне профсоюза USB присоединились студенты, сторонники Палестины и левые активисты. Во главе колонны движется грузовик с растяжкой с критикой правительства премьер-министра Джорджи Мелони.
В пятницу манифестации и забастовки проходят более чем в 50 городах Италии. Параллельно организованы акции в портах против перевозок оружия. В Триесте, Карраре и Ливорно работа гаваней заблокирована.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Италии началась всеобщая забастовка против милитаризации и роста цен.
Ранее итальянская полиция применила водометы на акции протеста в центре Рима.
Также забастовка итальянских водителей грузовиков привела к остановке фабрик по производству макаронных изделий.