Канада и Евросоюз столкнулись из-за планов нового мирового порядка

Канада и ЕС разошлись во взглядах на ассоциированное членство

Tекст: Игорь Иножарский

Канада продвигает идею союза «средних держав», который должен уравновесить влияние США и Китая, тогда как Урсула фон дер Ляйен добивается усиления роли Евросоюза как «центра притяжения для либеральных демократий», пишет Politico. Их конкурирующие видения проверит двухдневный саммит в Монреале с участием Карни, фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты.

Предложение фон дер Ляйен дать Канаде «ассоциированное членство» в ЕС стало неожиданностью и для Оттавы, и для европейских столиц. Четыре дипломата признались, что их не консультировали до выступления главы Еврокомиссии, а один из них заявил: «Мы явно поставили телегу впереди лошади. Мы объявляем что-то, а потом думаем, как это наполнить содержанием». Инициатива вызвала сопротивление, которое особенно активно возглавляет Германия, а Дональд Трамп назвал саму идею смешной и пригрозил серьезными тарифами.

От саммита ждут конкретных итогов: лидеры должны договориться о смысле «ассоциированного членства» и снять возражения стран ЕС, которых застала врасплох инициатива Брюсселя. Канадский посол при ЕС Джонатан Уилкинсон считает, что внимание слишком сосредоточили на преждевременно обнародованной этикетке, а Карни назвал отношения Канады и Евросоюза «альянсом для будущего», выступая перед европейскими депутатами в Страсбурге.

Экономическая часть переговоров сосредоточена вокруг десятилетнего соглашения о свободной торговле CETA, которое стороны считают недоиспользованным и обремененным жалобами. Канадский министр международной торговли Маниндер Сидху напомнил, что соглашение ратифицировали не все страны ЕС и что его использование в отдельных государствах составляет лишь 60–80%, подчеркнув: «Канада хочет быть самым надежным партнером Европы» и признавая «пространство для роста».

Дополнительным препятствием становятся национальные промышленные программы – канадские инициативы «покупай канадское» и планируемые в ЕС преференции «сделано в Европе», которые могут ограничить допуск компаний к госзакупкам. На саммите также обсуждают цифровое торговое соглашение без детальной части по искусственному интеллекту, возможное присоединение Канады к студенческому обмену Erasmus+ и давление Брюсселя на Оттаву с требованием увеличить финансирование Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложили формат сближения Канады и Евросоюза, который должен стать образцом для Британии. В том же месяце Европейский союз планировал предложить Канаде стать первым ассоциированным членом объединения. Премьер-министр Канады Марк Карни в прошлом месяце на фоне краха торговых переговоров с США намеревался сделать свою страну ассоциированным членом Евросоюза.