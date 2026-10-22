Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.12 комментариев
МИД заявил о появлении у Запада множества антироссийских планов по судоходству
МИД России заявил о деструктивных антироссийских планах Запада по судоходству
Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Вячеслав Масленников заявил, что западные страны активно генерируют деструктивные антироссийские инициативы в сфере морского судоходства.
«В последнее время Запад буквально фонтанирует различными деструктивными антироссийскими инициативами по тематике морского судоходства», – заявил Масленников РИА «Новости».
Так дипломат прокомментировал решение Польши присоединиться к декларации о безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Арктике. Он отметил, что документ касается усиления морской безопасности и был инициирован Норвегией в июле этого года на саммите НАТО в Анкаре.
По словам представителя ведомства, речь идет о политической декларации о намерениях некоторых стран Европы и Канады нарастить сотрудничество в области обороны, разведки и управления. Кроме того, инициатива затрагивает контроль над морскими регионами на севере, свободу навигации и обеспечение безопасности подводных коммуникаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в регионе. В понедельник The Times сообщила о решении Евросоюза создать центр слежения за подлодками в Арктике. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала задержание судов Швецией стратегией альянса на Балтике.