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Захарова назвала задержание судов Швецией стратегией НАТО на Балтике
Захарова: Задержание судов Швецией стало частью стратегии НАТО на Балтике
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание Швецией судов является частью стратегии Евросоюза и НАТО по ограничению свободного судоходства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала освобождение шведскими властями танкера Sea Owl 1, назвав регулярные задержания кораблей частью курса Евросоюза и НАТО на ограничение навигации в Балтийском море, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
«Рассматриваем провокационные действия шведских властей по задержанию, аресту и досмотру судов, следующих через территориальные воды Швеции, как часть скоординированной в рамках ЕС и НАТО общей стратегии на ограничение свободного судоходства в акватории Балтийского моря, направленной на сдерживание России и противодействие внешнеторговой деятельности нашей страны», – говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник освобожденный властями Швеции танкер Sea Owl 1 направился в Латвию.
В понедельник Швеция отпустила задержанный в марте танкер с россиянином на борту.
В мае МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике.