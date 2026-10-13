Освобожденный властями Швеции танкер Sea Owl 1 направился в Латвию

Освобожденный после ареста в Швеции танкер Sea Owl 1 направился в Латвию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Судно снялось с якоря в понедельник вечером и ориентировочно 15 октября прибудет в пункт назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные о морском трафике.

Береговая охрана Швеции 12 марта задержала шедший под коморским флагом танкер из-за подозрений в использовании ложного флага.

Российский посол в Стокгольме отметил, что решение шведской стороны подтверждает отсутствие веских оснований для захвата Sea Owl 1.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Швеции отпустили задержанный в марте танкер с россиянином на борту.

Освобожденный член экипажа Sea Owl 1 покинул страну.