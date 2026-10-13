Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Освобожденный властями Швеции танкер Sea Owl 1 направился в Латвию
Освобожденный после ареста в Швеции танкер Sea Owl 1 направился в Латвию
Танкер Sea Owl 1, который ранее удерживался шведскими властями по подозрению в использовании ложного флага, продолжил рейс и выдвинулся в сторону латвийского порта Лиепая.
Судно снялось с якоря в понедельник вечером и ориентировочно 15 октября прибудет в пункт назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные о морском трафике.
Береговая охрана Швеции 12 марта задержала шедший под коморским флагом танкер из-за подозрений в использовании ложного флага.
Российский посол в Стокгольме отметил, что решение шведской стороны подтверждает отсутствие веских оснований для захвата Sea Owl 1.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Швеции отпустили задержанный в марте танкер с россиянином на борту.
Освобожденный член экипажа Sea Owl 1 покинул страну.